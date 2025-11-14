報道関係各位

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー

⼤⾕翔平選⼿ 2025シーズン

ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝、ナショナル・リーグ MVP受賞記念 SHOHEI OHTANI OFFICIAL K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS 11月21日（金） 午前11時より、IMAYO 公式オンラインショップ 他 にて受注発売



「SHOHEI OHTANI × IMAYO」OFFICIAL COLLABORATION 2025 EDITION



株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信輶）は、ロサンゼルス・ドジャース⼤⾕翔平選⼿のワールドシリーズ優勝、ナショナル・リーグMVP受賞を記念して、SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」を、大谷翔平選手の3年連続リーグMVP受賞と2025シーズンに達成した日米通算＜300号＞ホームランにちなんだ 300個 の数量限定で、11月21日（金） 午前11時よりIMAYO 公式オンラインショップ 他 にて受注発売いたします。

ロサンゼルス・ドジャース 2年連続9度⽬のワールドシリーズ制覇！ 3年連続4度目のリーグ MVP 受賞！！

ドジャース移籍1年目の2024年、MLB™︎ 史上初のシーズン50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成。自身初のポストシーズン進出を果たし、MLBワールドシリーズ™︎ 制覇を成し遂げた大谷翔平選手。MLBの歴史に名前を刻み、数々の栄光を手にしたシーズンを経て、さらなる飛躍を期した2025年は、打者としてだけでなく投手としても再始動。投打の二刀流完全復活への足掛かりとなる記録と記憶を刻んだ1年となりました。

大谷選手の歴史的快挙を記念して、本人直筆の打者＆投手イメージイラストとサインを刻んだ正規MLB™︎認定商品を日本国内300個限定発売

そんな新たな二刀流スーパースター伝説の幕開けとなる2025シーズンを記念して、大谷選手のマイルストーンとして純金製コインにその偉業を刻む、「今与」だけのオフィシャルコラボレーションジュエリーが誕生しました。

純⾦製コインの表⾯は⼤⾕選⼿がデザインした直筆のオリジナル打者＆投手イメージイラストに加え、⼤⾕選⼿のサインが刻まれます。コイン枠には天然ダイヤモンドをあしらい、繊細ながらも凛とした煌（きら）めきを放ちます。正規MLB認定商品で、MLB認証ホログラム付き。日本国内限定で、シリアルナンバー刻印入り。大谷翔平選手の3年連続リーグMVP受賞と2025シーズンに達成した日米通算＜300号＞ホームランにちなんだ、300個の数量限定でのお届けになります。







「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

トロント・ブルージェイズとの第７戦までもつれる激闘の末、MLBワールドシリーズ連覇を達成し、「史上最高の野球選手」との呼び声も高い大谷翔平選手。投打二刀流という前例なき挑戦を続けるスーパースターの快進撃は、世界中のファンを魅了し続けています。

江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続ける「今与」。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー

特設サイトはこちら：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 商品概要

大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝

ナショナル・リーグ MVP受賞記念

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」







大谷翔平選手 & MLB™︎正規認定の本物の輝き

●国内数量300個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。

●専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。

価格：税込み 2,970,000円

2025年11月21日（金） 午前11時より、IMAYO 公式オンラインショップ 他 にて受注発売予定

販売期間：2025年11月21日（金） 11時00分 ～ 2026年9月30日（水） 15時00分

※数量限定生産につき、先着順にて注文を承ります。限定数を超えた注文は承れませんので、ご了承ください。

※お一人様一点限りのご購入でお願いします。複数注文はキャンセルさせていただきます。

※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※金価格の変動により、販売価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

詳しくは、IMAYO 公式オンラインショップの商品詳細ページをご覧ください。

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-COIN-K24-K18/

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」取扱店舗・公式オンラインショップ 詳細

IMAYO 公式オンラインショップ「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

Mail：info@imayo-boutique.jp





IMAYO 京都御池店

〒604-0954京都市中京区御池通柳⾺場東⼊ル

京都御池創⽣館 1階

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休⽇：⽕・⽔曜⽇ 営業時間：11:00～19:00

電話：075-741-7027





ジェイアール京都伊勢丹 9階 宝飾

〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 ジェイアール京都伊勢丹 9階

JR、近鉄、京都市営地下鉄「京都駅」直結

定休⽇：不定休 営業時間：10:00～20:00

電話：075-342-5673（直通）





その他、全国主要百貨店および小売店にて受注発売予定

※取扱店舗の詳細は、特設サイトのSHOP LISTをご確認ください。

※SHINCA 銀座 での取り扱いはございませんので、あらかじめご了承ください。

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp/

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。

