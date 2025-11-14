11月26日開催の『宣伝会議サミット』に東海オンエアのバディ、広告主、マーケターが登壇！

UUUM株式会社

UUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下UUUM)は、2025年11月26日(水)に開催される「宣伝会議サミット」に、東海オンエアのバディ・広告主・マーケターが登壇し、「東海オンエアバディ・広告主・マーケターが語る売上1億円超の舞台裏。なぜオンラインの熱狂は店舗の売上になったのか？」と題したトークセッションを行うことをお知らせします。

セッション内容

本セッションでは、YouTube登録者数700万人超を誇る「東海オンエア」を起点に【売上1億円超】という驚異的な成果を上げた「and ST」事例を題材に、広告主であるアダストリア、東海オンエアバディ(マネージャー)、UUUMマーケターという、企画の核心を担った3者が登壇。 オンラインの熱狂をいかにして実店舗・ECの売上へと転換させたのか。成功の舞台裏を当事者の生の声で徹底解剖します。

セッション概要

登壇者の紹介

- タイトル：東海オンエアバディ・広告主・マーケターが語る売上1億円超の舞台裏。なぜオンラインの熱狂は店舗の売上になったのか？- 登壇セッション・日時：Session C5／2025年11月26日(水)15:35～16:05- 場所：浜松町コンベンションホール- 主催：株式会社宣伝会議- 申込URL：https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/sendenkaigisummit2511/※一部有料(事前登録制)

株式会社アダストリア

R&D本部

マーケティングチーム

ブランド担当 鈴木 真織 氏

UUUM株式会社

クリエイターマネジメント グループリーダー

能村 理一

UUUMマーケティング株式会社

マーケティングパートナーユニット チームリーダー

渡邊 寛人

【モデレーター】

UUUMマーケティング株式会社

マーケティングパートナーユニット グループリーダー

内田 菜摘

お問い合わせ先

UUUMマーケティング株式会社

マーケティングチーム セミナー担当

uuum_marketing@uuum.jp

UUUMについて

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。

国内最大級のMCN(マルチチャンネルネットワーク)であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

社名：UUUM(ウーム)株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

※本告知情報に記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

※本告知情報に記載された内容は2025年11月14日発表日現在のものです。

その後予告なしに変更されることがあります。