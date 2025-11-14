株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、東京都台東区上野に「カラオケBanBan上野駅前通り店」を2025年11月14日（金）10時にグランドオープンいたします。

【東京の主要ターミナル・上野駅から徒歩圏内！アクセス抜群！】

積極出店をつづける「カラオケBanBan」として、「上野駅」徒歩圏内に新店舗をオープンいたします。本店舗は、JR・東京メトロの複数路線が乗り入れる「上野駅」および京成電鉄「京成上野駅」から至近に位置し、アクセスは抜群です。仲間と集まりやすいロケーションで、快適にご利用いただけます。

【オープンキャンペーン開催！】

11月14日(金)～11月28日(金)の期間中、オープンキャンペーンを実施いたします。■カラオケ室料全日50％OFFキャンペーン ※時間制室料が対象（最大３時間）です。■ガラポン抽選会 ※景品がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にご利用ください。

【最新機種導入！ 大画面+プロジェクター設置のルームを完備！】

多くのお客様に快適で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、最新機器や利用シーンにあわせてルームを選択できます。・カラオケ最新機器導入 ：最新機種 「LIVE DAM WAO!」や「JOYSOUND X1」を導入しております。・大型ルーム完備 ：最大20名様までご利用可能な大型ルームをご用意しています。カラオケはもちろん、ご家族やご友人グループでの集まりや“推し活”を楽しむオフ会など、多様な用途にご活用いただけます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【「カラオケBanBan上野駅前通り店」概要】

●住所: 東京都台東区上野6-13-5 上野エイトビル 1F・3F～5F ●アクセス: JR/東京メトロ上野駅 徒歩2分●営業時間: 10時～翌6時●部屋数 : 17部屋 ●店舗URL: https://karaoke-shin.jp/shop-list/537.html●電子マネーQRコード決済:対応