＜小峰公園＞リースを作ってみよう！「里山originalリースづくり」に参加しませんか？【12月7日（日）】
小峰公園（あきる野市）では、イベント「里山季節めぐり 里山originalリースづくり」を12月7日（日）に開催します。自然豊かな小峰公園で、秋の恵みを利用して作成する「originalリースづくり」に参加してみませんか。園内を散策（ガイドウォーク）して木の実やリースの材料をたくさん集めて、里山の自然を詰め込んだ素敵なリースを作りましょう！自然の温もりを感じるリースは、クリスマスの飾りにもぴったりですよ♪
開催概要
内容
ガイドウォーク、リースの材料集め。集めた材料を使ってのリースづくり。
雨天時： リースづくりのみ実施
（開催当日の気象状 況によってはリースづくりも中止する場合があります）
日程
2025年12月7日(日) 10:00～12:30
集合場所・時間
小峰公園 （〒190-0152 東京都あきる野市留原284-1）内小峰ビジターセンター（9：5０集合）
対象
小学生以上(小学生の方は保護者同伴) ※対象学年未満のお子様のご同伴はご遠慮ください。おとなの方、おひとり様の参加も歓迎
定員
10人※応募者多数の場合は抽選となります。
参加費
50円／一人あたり
持ち物
飲料、軍手、帽子、タオルなど※公園周辺に飲食店・コンビニエンスストア等ございません。
服装
野外で活動できる服装、履きなれた運動靴
ご注意とお願い
※開催当日の気象状況によっては、内容を変更または催行を中止する場合がございます。
申込方法
【 WEB申込またはメール（キャリアメール不可）にて次の事項をご記入の上、お申込ください。】
① イベント名「里山originalリースづくり」② 参加者全員の 氏名（ふりがな）・ 年齢③住所（郵便番号）④前日に連絡のつく電話番号⑤このイベントをなにで知ったか⑥返信メールアドレス（メールでお申込みの方）（※携帯電話のメールは不可）
◎WEB：https://form.run/@komine-event-sm-UXmxaQVUVgpAyLMbBGai
※チラシおもて面の二次元コードからもお申込みいただけます。
◎メール：komine@tokyo-park.or.jp
メールの件名に「里山originalリースづくり申込」とご記入ください。
応募締切日
2025年11月28日（金）
※WEB申込、メールともに締切日の23時59分まで※応募者多数の場合は抽選となります。あらかじめご了承ください。※当選された方には、後日詳しい要項を差し上げます。
補足
・複数名のご応募は、ご家族またはご友人単位までとさせていただいております。（左記以外の連名でのお申込みはご遠慮ください） ・締切後、一週間たっても当落のご案内が届かない場合は、お手数ですがビジターセンターまでお問い合わせください。
お問合せ
小峰ビジターセンター 住所：〒190-0152 東京都あきる野市留原284-1電話：042-595-0400（9：00～16：30）https://twitter.com/ParksKominehttps://www.tokyo-park.or.jp/nature/komine/
アクセスhttps://www.google.co.jp/maps/place/%E5%B0%8F%E5%B3%B0%E5%85%AC%E5%9C%92
電車でご来園の方
JR五日市線「武蔵五日市駅」下車【徒歩の方】約25分【バスをご利用の方】西東京バス「京王八王子駅」（川口経由）行きに乗り「小峰公園」下車※バスの本数が少ないのでご注意ください。
自動車をご利用の方
圏央道あきる野ICから都道７号線 約20分
