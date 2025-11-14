小峰公園（あきる野市）では、イベント「里山季節めぐり 里山originalリースづくり」を12月7日（日）に開催します。自然豊かな小峰公園で、秋の恵みを利用して作成する「originalリースづくり」に参加してみませんか。園内を散策（ガイドウォーク）して木の実やリースの材料をたくさん集めて、里山の自然を詰め込んだ素敵なリースを作りましょう！自然の温もりを感じるリースは、クリスマスの飾りにもぴったりですよ♪

開催概要

内容

ガイドウォーク、リースの材料集め。集めた材料を使ってのリースづくり。

雨天時： リースづくりのみ実施

（開催当日の気象状 況によってはリースづくりも中止する場合があります）

日程

2025年12月7日(日) 10:00～12:30

集合場所・時間

小峰公園 （〒190-0152 東京都あきる野市留原284-1）内小峰ビジターセンター（9：5０集合）

対象

小学生以上(小学生の方は保護者同伴) ※対象学年未満のお子様のご同伴はご遠慮ください。おとなの方、おひとり様の参加も歓迎

定員

10人※応募者多数の場合は抽選となります。

参加費

50円／一人あたり

持ち物

飲料、軍手、帽子、タオルなど※公園周辺に飲食店・コンビニエンスストア等ございません。

服装

野外で活動できる服装、履きなれた運動靴

ご注意とお願い

※開催当日の気象状況によっては、内容を変更または催行を中止する場合がございます。

申込方法

【 WEB申込またはメール（キャリアメール不可）にて次の事項をご記入の上、お申込ください。】

① イベント名「里山originalリースづくり」② 参加者全員の 氏名（ふりがな）・ 年齢③住所（郵便番号）④前日に連絡のつく電話番号⑤このイベントをなにで知ったか⑥返信メールアドレス（メールでお申込みの方）（※携帯電話のメールは不可）

◎WEB：

https://form.run/@komine-event-sm-UXmxaQVUVgpAyLMbBGai

※チラシおもて面の二次元コードからもお申込みいただけます。

◎メール：komine@tokyo-park.or.jp



メールの件名に「里山originalリースづくり申込」とご記入ください。

応募締切日

2025年11月28日（金）

※WEB申込、メールともに締切日の23時59分まで※応募者多数の場合は抽選となります。あらかじめご了承ください。※当選された方には、後日詳しい要項を差し上げます。

補足

・複数名のご応募は、ご家族またはご友人単位までとさせていただいております。（左記以外の連名でのお申込みはご遠慮ください） ・締切後、一週間たっても当落のご案内が届かない場合は、お手数ですがビジターセンターまでお問い合わせください。

お問合せ

小峰ビジターセンター 住所：〒190-0152 東京都あきる野市留原284-1電話：042-595-0400（9：00～16：30）

アクセス

https://twitter.com/ParksKominehttps://www.tokyo-park.or.jp/nature/komine/

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%B0%8F%E5%B3%B0%E5%85%AC%E5%9C%92

電車でご来園の方

JR五日市線「武蔵五日市駅」下車【徒歩の方】約25分【バスをご利用の方】西東京バス「京王八王子駅」（川口経由）行きに乗り「小峰公園」下車※バスの本数が少ないのでご注意ください。

自動車をご利用の方

圏央道あきる野ICから都道７号線 約20分

