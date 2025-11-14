「大感謝祭」で買取金額810円アップ。“感謝”をリユースでつなぐ11日間

株式会社ブックサプライ

株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表取締役：藪田真吾）は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、2025年11月14日（金）～11月24日（月）の期間限定で、「大感謝祭 買取金額810円UPキャンペーン」を開催いたします。

本・CD・DVD・ゲームソフトなどを対象に、期間中に宅配買取をお申し込みのうえ、キャンペーンコード【HEART11S】を入力された方に、買取金額を810円アップいたします。

キャンペーンの背景と目的

ブックサプライは、2000年の創業以来「感動を循環させよう」という企業理念のもと、

書籍・音楽・映像・ゲームなどのリユースを通じて、モノと想いを次の人へつなぐ活動を展開しています。

年末に向けて整理や片付けの需要が高まるこの時期にあわせ、

より多くのお客様にリユースのきっかけを提供することを目的として本キャンペーンを実施いたします。

“ありがとう”の気持ちを込めた「810（ハート）円UP」

本キャンペーンは、長年ご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めた特別企画です。

特典金額の「810円」には、“ありがとう”の想いを表す語呂合わせ（8＝ハ、10＝ト）から、

“感謝をハートで伝える”という意味を込めています。

買取金額を810円アップすることで、お客様への感謝を形にし、

リユースを通じて“感動が循環する社会”の実現を目指してまいります。

キャンペーン概要

ブックサプライについて

株式会社ブックサプライは、2000年の創業以来、本・CD・DVD・ゲームソフトなどを中心に宅配買取サービスを展開し、累計100万人以上のお客様にご利用いただいています。

買取から販売までを自社一貫で行い、楽天市場・Amazon・メルカリShops・自社ECなどのほか、2024年よりタワーレコードが運営する「タワーレコード マーケットプレイス」にも出品を開始。

リユースを通じて、音楽・映像・書籍といったカルチャーを“次の世代へつなぐ”取り組みを進めています。

また、ブックサプライでは、書店と連携した店頭買取サービス「書店応援団」や、就労支援・寄付活動を含む社会貢献事業にも注力しています。

「感動を循環させよう」という理念のもと、リユースを軸に文化・地域・人をつなぐ活動を続けています。

サイトでは本・DVD・CD・ゲームを売るときに役立つコンテンツも随時配信しています。

■書店応援団

全国の書店を一緒に応援していきたい--。

近年、書店の閉店が相次ぐ中、私たちは改めて書店に足を運ぶことの大切さや魅力を伝え、書店文化を広げていきたいと願っています。

そんな思いから、地域の書店がこれからも多くの方々に親しまれるように、さまざまな取り組みを続けています。

■漫画買取ネット

漫画に特化した漫画本を専門に行っている宅配買取サービス。少年漫画・青年漫画・少女漫画などはもちろん、アニメDVD/CDやゲームなどの買取も可能。手軽さが魅力の宅配買取を採用しており、全国どこからでも簡単に利用できます。

【 会社名 】株式会社ブックサプライ

【 所在地 】大阪府吹田市垂水町3丁目18-9

【 代表者 】藪田真吾

【 設立 】2000年1月

【 コーポレートサイト 】https://booksupply.co.jp/

【 宅配買取事業 】https://www.booksupply.jp/

【 書店応援団 】https://www.booksupply.biz/