人気文筆家・甲斐みのり最新作は、文学・マンガゆかりの地のあこがれ空間とおいしい喫茶のガイドブック『東京文学的喫茶』11/14発売！

株式会社白泉社甲斐みのり『東京文学的喫茶』書影 (C)白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、甲斐みのり『東京文学的喫茶』をMOE BOOKSより11/14（金）発売。

文豪にゆかりのあるお店、小説に登場するメニューなど、作品の世界に浸れる東京のあこがれスポットが25か所！！

文豪が愛し通いつめたお店、絵本や小説に登場するおいしそうなメニュー、マンガにゆかりのある土地、有名画家が描いたお菓子屋さんの包み紙など…作品の世界に浸れる東京のスポットを紹介します。

聖地巡礼のように、作家や作品をもっと深く感じられ愛おしくなること間違いなし。

MOE連載時から新たなスポットも追加取材しています。

ぜひこの本を片手にゆっくり訪ね歩いてみてください。

【書誌事項】

■著者名： 甲斐みのり

■ISBNコード：9784592733287

■シリーズ名：MOE BOOKS

■定価：1760円（本体1600円＋税10%）

■発売日：2025.11.14

【著者プロフィール】

甲斐みのり

大阪芸術大学文芸学科卒業。旅や散歩、お菓子や地元パン、手みやげ、クラシック建築やホテル、雑貨と暮らしなどに関する著書多数。『にっぽん全国おみやげおやつ』（白泉社）などがある。オリジナル雑貨Loule主宰。

Loule（ロル）ウェブサイト http://loule.net/(https://loule.net/)

Instagram @minori_loule(https://www.instagram.com/minori_loule/?hl=ja)

