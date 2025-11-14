めちゃコミックにて、人気の女性漫画5,000作品を対象に「最大50％ポイント還元キャンペーン」開催！ ～めちゃコミック「19周年記念」キャンペーン～
株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」WEB版において2025年11月14日(金)10:00から2025年11月15日(土)10:00までの期間中、人気の女性漫画5,000作品を対象に「最大50%ポイント還元キャンペーン」を実施します。
「めちゃコミック」19周年を記念し、大好評の「ポイント還元キャンペーン」を実施します。
本キャンペーンは「めちゃコミック」WEB版のキャンペーン専用ページからエントリー後、対象となる女性漫画5,000作品の中から「話読み」で合計800ポイント以上ご購入いただくと、総消費ポイントに応じて最大50%のポイントが後日還元されます。
共感必至の人間ドラマから、胸が高鳴る究極のラブストーリーまで、女性漫画の傑作をお得に一気読みするチャンスです。日常にトキメキと感動をくれる、あなたがまだ知らない”運命の作品”との出会いを、この機会にぜひ「めちゃコミック」でお楽しみください。
「女性漫画5000作品対象!最大50%ポイント還元キャンペーン」の概要
● キャンペーン期間
2025年11月14日（金）10:00～2025年11月15日（土）10:00
● ポイント還元日
2025年12月15日(月)
● キャンペーン参加資格
以下のキャンペーン専用ページから「エントリー」されためちゃコミック会員のお客様
https://mechacomic.jp/point_back_campaigns/ptback_251114_female_tag
● ポイント還元率
[表: https://prtimes.jp/data/corp/22277/table/621_1_54383b8173ea89973f3b8c8cc268eaae.jpg?v=202511141028 ]
● 対象作品
キャンペーン専用ページに掲載されている指定の女性漫画5,000作品
● 注意事項
・「めちゃコミック」WEB版のみで実施します。「めちゃコミック」アプリ版は対象外です。
・対象作品の”話読み”における合計消費ポイントに応じた還元率で当該ポイントを還元します。
・対象作品購入後のエントリーは還元対象外となります。必ずエントリー後にご購入ください。
・本キャンペーンにより還元されるポイントの上限は最大5,000ポイントまでとなります。
【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/
■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？
「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。
最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。
