無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区/代表取締役社長 清水 智）は、アスクル株式会社（以下、アスクル）のグループ会社であるASKUL LOGIST株式会社（以下、ASKUL LOGIST）が提供する3PL*（サードパーティ・ロジスティクス）サービスを利用し、公式オンラインショップ「無印良品ネットストア」（以下、ネットストア）を運営していましたが、この度アスクルのランサムウェア感染により、良品計画がASKUL LOGISTに商品配送のために提供していたお客さま情報が、外部に流出した可能性があることを確認いたしましたので、お知らせいたします。

*物流業務を外部の第三者企業に包括的に委託するサービス

■外部流出の可能性がある情報（2025年11月14日時点）

ネットストアでお買いものされたお客さまの下記の情報（配送業務に関する出荷・配送データ）

・住所

・氏名

・電話番号

・注文商品情報

※クレジット情報は含まれません。

※現在もアスクルによる被害詳細の解析が続いております。対象期間も調査中で、現時点では特定されておりません。

現時点で、当該情報を悪用した被害の発生は確認されておりませんが、今後その情報を悪用した着信や「なりすましメール」、「フィッシングメール（SMS）」、「ダイレクトメール（DM）」等が送付される可能性がございます。不審な着信、ショートメールにはご注意いただき、URLなどのリンクはクリックせずに削除するなど、十分にご注意いただきますよう、お願い申し上げます。

良品計画は、今後ともアスクルと綿密に連携し、調査結果に基づき情報漏えいが確認された場合には、速やかに該当するお客さまにお知らせするとともに、個人情報保護に関わる法令にのっとり適切な措置をいたします。

皆様には多大なるご心配とご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

[お客さまからのお問い合わせ]

無印良品ネットストアサービスセンター フリーダイヤル（無料）0120‐86‐6404 月～土 9:30～17:00（年末年始を除く） ※音声ガイダンスが流れましたら、「２」をお選びください。