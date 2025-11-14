美容医療現場の課題解決に向け「JIKIDEN×B4A×SSF 医師技術向上 定期講習会」が始動

株式会社B4A

株式会社B4A（代表取締役CEO：植松 正太郎）が開発・販売する自由診療クリニック特化型のDXツール『B4A（ビーフォーエー）』は、JIKIDENプロジェクト（事務局長・医師：室 孝明）、株式会社SSF（代表取締役社長：佐々木 威人）と共同で、ドクター向けの定期講習会を実施するプロジェクトを立ち上げます。



注)「業界初」について：株式会社SSF調べ／2024年までの実績／日本国内における美容クリニックとして

美容医療市場は拡大を続け、美容クリニックの開業も年々増加しています。その一方で、大学病院などにおける美容医療の教育体制は十分に整っておらず、開業医師が体系的に技術を学ぶ機会が不足している現状があります。その結果、より良いサービスを受けたい消費者にとってもリスクが高まることが懸念されています。本プロジェクトは、この課題に対応するために立ち上げました。

本プロジェクトでは、美容クリニック開業を志すドクターや新規開業したばかりのドクターに向けて、様々な技術を学べるよう以下のような幅広いプログラムを提供します。有料の技術講習会として定期的に開催する予定です。

・ヒアルロン酸注入

・ボトックス施術

・糸リフト

・目周り形成

・豊胸

・脂肪吸引ほか

初回はビスポーククリニック東京院にて鼻尖縮小術＋鼻翼縮小術をテーマに開催します。

▼お申込みフォームはこちら

https://peatix.com/event/4681239/view

各社代表コメント

JIKIDENプロジェクト 事務局長 室 孝明（医師）

これまで美容医療の現場では、技術を体系的に学ぶ場が限られていました。医師が医師に直接指導する仕組みを整え、安全かつ高水準の技術を広めていくことが本プロジェクトの目的です。

株式会社B4A 代表取締役CEO 植松 正太郎

当社は自由診療・美容医療領域にフォーカスして、業界No.1の基幹システムを多数の医療機関様へご提供して参りました。基幹システムの位置付けであることから、折に触れて細かなメニュー構成やスタッフ技術にも接する機会を多く得ております。その中で、業界全体として更なる技術習得のニーズは高まりつつありますが、未だその機会は限られています。これら暗黙知化されてしまっている技術・知識を形式知へと昇華することは、業界全体の課題と言えるかと認識しています。本プロジェクトは、正に形式知化に向けた取り組みであり、業界全体の知見向上に際する大きな一歩になると考えています。

株式会社SSF 代表取締役社長 佐々木 威人

200院以上の美容クリニックの開業支援を行う中で、常に課題となっていたのは技術習得の場の不足でした。本プロジェクトを通じて、開業ドクターが安心して技術を磨ける環境を提供できることを嬉しく思います。

初回講習会 開催概要

◼︎開催日時：2025年11月26日(水) 19:00～22:00

※講義：30分、手術：120分を予定しております。

◼︎開催場所：ビスポーククリニック 東京院

（東京都目黒区青葉台1-2-5 レジーナ代官山2階）

◼︎参加資格：医師

※美容クリニックの開業を検討している医師 もしくは 美容クリニックを開業している医師が対象です。

◼︎定員：10名

◼︎参加費：77,000円(税込)

■手術内容：鼻尖縮小術＋鼻翼縮小術＋耳軟骨によるミニ鼻中隔延長術

■講師：室 孝明（ビスポーククリニック統括院長）



※講師経歴

日本形成外科学会認定形成外科専門医

日本美容外科学会（JSAPS）認定専門医

日本美容外科学会（JSAS）認定専門医

日本創傷外科学会専門医

日本抗加齢医学会認定専門医



B4A（ビーフォーエー）について

自由診療向け電子カルテ導入院数No.1[※]のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで500院以上で導入いただいております（2025年11月時点、運用準備中含む）。

※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構



◇B4Aに関する資料や無料デモをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

https://www.b4a.co.jp/request-info-form

会社概要

会社名 ：株式会社B4A

所在地 ：〒150-0044 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2F-B

代表取締役CEO：植松 正太郎

事業内容 ：自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」の開発・販売