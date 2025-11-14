ORICO 限時オファー：SSD 外付けケースが特別価格で登場！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

データ転送の高速化を実現するORICOの外付けケースが、特別割引価格で登場！今すぐお得に手に入れるチャンスです。以下の商品を見逃さず、今すぐチェック！

ORICO M.2 SSD 外付けケース 40Gbps

割引率：31%ポイント

元の価格：10999円

割引後の価格：7598円

終了日：2025年11月18日 23:59 JST

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNT229MS

ORICO ACOM2U4 M.2 SSD 外付けケースは、40Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB4対応のNVMe M.2 SSDケースです。ファン内蔵のアルミニウム合金製で、Thunderbolt 4に対応しており、2230、2242、2260、2280サイズ（Mキーのみ）のM.2 SSDに対応します。USB4、USB 3.2、USB 3.0、USB 2.0の全てのインターフェースに対応しており、幅広いデバイスで使用可能です。工具不要で簡単にSSDを取り付けられるため、テクニカルな作業が苦手な方にも便利です。高速なデータ転送を求めるクリエイターやデータ管理を重視するビジネスマン、ゲーム愛好者、大容量データのバックアップを行うユーザーに最適です。

ORICO 80Gbps M.2 NVMe SSD 外付けケース

割引率：41%ポイント

元の価格：39999円

割引後の価格：23748円

終了日：2025年11月18日 23:59 JST

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH61T5D2

ORICO X50 80Gbps M.2 NVMe SSD 外付けケースは、Thunderbolt 5対応チップを搭載し、読み取り最大6000MB/sの超高速データ転送を実現する高性能外付けケースです。静音冷却機能を備え、Thunderbolt 5/4/3およびUSB4との互換性があり、2280サイズのNVMe SSDに対応しています。Windows、Linux、Mac OSといった複数のOSに対応しており、幅広いデバイスで使用可能です。これにより、データ転送速度が求められるクリエイター、プロフェッショナルなビジネスマン、ゲーム愛好者、動画編集者、大容量データの迅速なバックアップを必要とするユーザーに最適です。

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：オリコジャパン株式会社

E-mail：oricoglobal@orico.cc

公式サイト：https://orico.global/(https://orico.global/)

X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_

instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global

LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc