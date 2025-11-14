バイセル、グループ企業を再編　買取店舗ブランドを新ロゴ「バイセル」に統一

株式会社BuySell Technologies

株式会社BuySell Technologies（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：徳重 浩介）は、2026年1月1日にグループ企業の再編を実施し、傘下の9社を統合します。

あわせてサービスロゴを刷新し、グループ内で複数展開していた買取事業ブランドを「バイセル」に統一いたします。これにより、「バイセル」ブランドでの店舗数は全国40店舗→約150店舗へと増加します。

グループ各社が培ってきた知見・強みを活かし、一貫したブランド体験を全国で提供できる体制を整備し、リユースを通じた循環型社会の実現と事業成長を目指します。

■グループ企業再編の目的

当社グループは「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」をミッションに掲げ、中古品の買取・販売事業を展開しています。重点戦略のひとつにM&Aを掲げ、2020年以降、5件のリユース企業をグループ化して事業領域を拡大してきました。

今回の再編は、グループ各社で保有するバックオフィス機能を中心とした経営資源の効率化・高度化を進めるとともに、複数ブランドで展開していた店舗買取事業を「バイセル」に統一することで、継続的なブランド接点を拡げ、さらには出張買取事業への認知度波及を目的とするものです。

これまでグループ内で培ってきたノウハウやシナジーを新たな体制の元で強固に連携し、全国のお客さまに安心・安全なリユース体験を提供することを目指します。

■グループ企業再編の概要

2025年11月現在、当社グループは全15社で構成されています。今回の再編において、以下の9社を株式会社BuySell Technologiesに統合いたします。

【統合の対象企業】

株式会社フォーナイン、株式会社日創、株式会社むすび、レクストホールディングス株式会社、株式会社IZA、株式会社レクストシェアードサービス、株式会社レクストカスタマーサービス、株式会社レクストロジスティクス、株式会社レクストラボ

（※株式会社タイムレスについては、バックオフィス機能の一部のみを統合し、企業および事業は存続します。）

▼2026年１月以降のグループ体制

■新サービスロゴおよび「バイセル」への買取店舗ブランド統一について

2025年11月、買取事業「バイセル」のサービスロゴを刷新いたします。幅広い年代のお客さまにとって親しみやすく視認しやすいカタカナ表記を採用し、記憶に残りやすいブランドをつくります。WEBサイトや店舗看板、ツール類は、順次更新を進めてまいります。

また2026年1月より、統合の対象企業が運営してきた店舗買取事業のサービスブランドを「バイセル」に統一します(*)。これにより、「バイセル」ブランドでの店舗数は全国40店舗→約150店舗へと増加します。

【統一の対象となるブランドロゴ】

*…フランチャイズ店舗については契約更新時に協議予定です。

■会社概要

「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」をミッションに掲げ、中古品の買取・販売を行う総合リユース事業「バイセル」を展開する企業です。出張買取事業を中心に、着物や切手、ブランド品など、ご自宅に眠るさまざまな品を買取し、次に必要とする方へとつないでいます。

重要な戦略としてテクノロジーの活用を掲げ、自社開発プロダクトによる業務効率化やデータ活用を通じた戦略的成長を推進しています。

また、リユース業界内でのM&Aを積極的に実施し、国内外への二次流通網の拡大を図っています。グループ全体では、年間40万件以上の出張査定、買取店舗数は400店以上を展開。リユース業界でもトップクラスの規模へと成長を続けています。

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/