三輪車市場は2033年までに250.3億米ドルに到達、電動化とラストマイル配送の拡大が成長を牽引
世界のトライシクル（3輪）市場は、乗客輸送、貨物輸送、ラストマイルデリバリーにおける需要の高まりを受け、大きな変革期を迎えています。最新の業界推計によると、2025年の市場規模はUSD 11.28 billionと見込まれ、2033年にはUSD 25.03 billionへ拡大すると予測されており、2025～2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は10.48%となっています。
オートリキシャや貨物用トライシクルを含む3輪車は、新興国・先進国を問わず、依然として重要な交通手段として位置付けられています。そのコンパクトさ、俊敏性、経済性は、都市化の進展や交通混雑が深刻化する環境において、短距離移動ニーズに応える最適なソリューションとなっています。
電動化による市場の再構築
近年、業界を大きく再定義しているのが電動トライシクルの急速な普及です。電動化は世界的な気候目標に合致しており、各国政府の補助金、運用コストの削減、企業のサステナビリティ戦略によって強く後押しされています。
世界最大の三輪車市場であるインドでは、ICE車（内燃機関）・電動車の両方で販売が急増しています。電動化を加速させている主な政策は以下の通りです。
- FAME政策（Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles）：EV普及を強力に促進
- Electric Mobility Promotion Scheme（EMPS）：1台あたり最大INR 50,000の補助金、さらにバッテリー容量1kWhあたりINR 5,000の追加補助
これらの政策は電動トライシクルの導入コストを大幅に引き下げ、乗客用・貨物用の両セグメントで導入を加速させています。こうした動きは、都市移動需要の高まりや電動車の価格競争力の向上を反映しています。
市場成長の要因：都市化、ラストマイル連携、コスト削減
トライシクルは、eコマース、製薬、FMCG、繊維、軽物流などの幅広い業界においてラストマイル輸送の要として機能しています。低メンテナンス性、高い機動性、四輪車よりも優れたコスト効率により、多くの企業が採用を進めています。さらに、多くの国では、中低所得層の雇用創出や日常的な移動手段として欠かせない存在となっています。
政府と民間企業による導入事例も広がっています。
- デリー・メトロ：2018年にラストマイル接続改善のため電動車を導入
- Ola：英国リバプール地域でBajajおよびPiaggio製のオートリキシャを配備
- インドの物流企業：Amazon、Swiggy、BigBasket向け配送に電動三輪車を活用
また、燃料価格の上昇が続くなか、ガソリン/CNG・ディーゼル車からEVへの移行は急速に進んでいます。
市場の制約
市場成長に対する課題には以下が挙げられます：
- 高騰する燃料価格によるICE車の維持負担
- 初期導入コストの高さ（補助金で軽減されつつある）
- 新興国での充電インフラ不足
- 欧州における厳しい排出規制
しかし、電動化への投資拡大とインフラ整備の進展により、これらの課題は徐々に緩和される見込みです。
セグメント分析
燃料タイプ別
- ディーゼル：66%のCAGRで成長、パワーとトルク性能、コスト効率により市場をリード。
電動化による市場の再構築
市場成長の要因：都市化、ラストマイル連携、コスト削減
