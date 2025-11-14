Four MVPs. One Unicorn. £´ÅÙ¤ÎMVP¡¢Í£°ì¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µ×ÊÝÅÄ¿°ì¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹·ÀÌó¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°Î¶È¤ò½ËÊ¡¤·¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¸ÂÄê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎGOAT¡Ê¥´ー¥È¡á¥ä¥®¡¿The Greatest of all time¡Ë¤ò¤µ¤é¤ËÄ¶¤¨¤¿Í£°ì¤ÎÂ¸ºß¡¢Unicorn¡Ê¥æ¥Ë¥³ー¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤³¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°Î¶È¤ò¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤Ç½ËÊ¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://shop.newbalance.jp/lp-theohtanisignaturecollection.html
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
The Ohtani Signature Collection¤è¤ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤È¤È¤â¤Ë¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥×¥ìー¥äー¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Î¤³¤È¡£¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Î¤É¤ó¤ÊÆ°Êª¤È¤â°ã¤¦¡¢´õ¾¯¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¨¥êー¥È¥ì¥Ù¥ë¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¡¢°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÂçÃ«æÆÊ¿ Unicorn ¥·¥çー¥È¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä2025
²Á³Ê¡§6,930±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥«¥éー¡§WT¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
https://shop.newbalance.jp/pd/AMT55399.html
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
°Ê²¼¤Î¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://shop.newbalance.jp/pd/AMT55399.html)¡¡
11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ¤è¤êÈÎÇä
¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁ´¹ñ¤Î¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä
¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://company.newbalance.jp/wp-content/uploads/2025/11/a3f71dd3136b2634db787e8453a0e84b.pdf)
¢§¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢1906Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç10,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¡¢2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¤Ï78²¯¥É¥ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥åー¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë5¤Ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥ê¥ó¥Óー¤Ë1¤Ä¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¹©¾ì¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎMADE in U.S.A.¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¹ñ»ºÈæÎ¨¤¬70%°Ê¾å´Þ¤Þ¤ì¡¢Åö¼Ò¤ÎÊÆ¹ñÇä¾å¤Î°ìÉô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï https://shop.newbalance.jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
