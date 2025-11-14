【NANGA】冬にうれしいLINEクーポンキャンペーンを開催！
ナンガは、2025年11月14日（金）～12月31日（水）の期間中、冬のショッピングをよりお得に楽しめるLINEクーポンキャンペーンを開催いたします。
期間中にNANGA ONLINE SHOPの会員登録と、NANGA公式LINEアカウントのお友達追加・連携を行っていただいた方に、NANGA ONLINE SHOPおよび対象店舗で利用できる1,000円OFFクーポンをプレゼント！
※既に連携いただいている方も対象となります
このお得な機会をぜひお見逃しなく
【キャンペーン概要】
■クーポン内容
対象店舗で利用できる1,000円OFFクーポン
※10,000円（税込）以上のお買い物で1回のみ利用可能
■対象期間
2025年11月14日（金）～12月31日（水）
※クーポンの利用期限も上記と同一
■対象店舗
・NANGA ONLINE SHOP
・NANGA SHOP HARAJUKU
・NANGA SHOP NAGOYA
・NANGA SHOP SENDAI
・NANGA SHOP YOKOHAMA MARK IS minatomirai
・NANGA SHOP MARUNOUCHI SHIN MARUNOUCHI BUILDING
・NANGA SHOP KUSATSU
・NANGA FUTON SHOP MEGURO
・NANGA SHOP OUTLET
■クーポン獲得方法
NANGA公式LINEアカウントをお友達追加
NANGA ONLINE SHOPに会員登録
NANGA公式LINEとNANGA ONLINE SHOPを連携
詳しい手順は、下記特設ページをご覧ください。
MEMBERSHIP PROGRAM :
https://nanga.jp/feature/content/nanga-member-ship/
NANGA（ナンガ）とは
1941年に布団の産地からスタートしたダウンメーカー。
社名の「ナンガ」はヒマラヤ山脈にある「ナンガ・パルバット」に由来しています。
ナンガ・パルバットは標高8126mと世界で9番目に高く、別名「人喰い山」とも恐れられ、今までにたくさんの遭難者を出してきた登頂が困難な山のことを指し、その社名には創業者横田晃の「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろう」という思いが込められています。
【会社概要】
社名 株式会社ナンガ （NANGA Co.,Ltd.）
本社所在地 〒521-0223 滋賀県米原市本市場182-1
設立 1993年（平成5年）
代表者 代表取締役 横田 智之（よこた ともゆき）
事業内容 アウトドア製品・アパレル製品の企画、開発、生産、販売
クレジット表記／掲載用お客さまお問合せ先
株式会社ナンガ カスタマーサービス
受付時間 9:00-17:00（土日・祝日を除く）
お問い合わせ https://nanga.jp/contact/
公式ホームページ https://nanga.jp/
公式インスタグラム https://www.instagram.com/nanga_official/
公式フェイスブック https://www.facebook.com/nanga.official
公式youtubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCGL9OSu7wKnXlIs4R31--mw
公式LINE https://liff.line.me/2001038575-LNRKZ286?rid=2