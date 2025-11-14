株式会社S.E.Q.UENCE(代表取締役社長：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、2025年11月14日(金)PINK DANCERSからTHE PINK TOKYOとTHE超PINK(大阪)の混合メンバーの出演が決定致しました。

【開催概要】

大阪に2店舗、京都、東京に1店舗と日本各地に新しいカルチャーを発信し続けている進化系CLUB、THE PINK所属のPINK DANCERSから、東京渋谷で18年間開催をし幕を閉じた伝説のモンスターイベント、『RED ZONE』にメンバー4名の出演が決定。SP GUESTには、世界中のナイトクラブを中心に活躍しているDJ KEKKEが登場！

＜FUKA プロフィール＞

・出身 福岡・ピンクダンサー歴 1年・アピールポイント 元気100%なとこ！・皆様に一言 沖縄にピンクgalsなバイブス持っていくのでパーティの準備しててください🔥

＜AKANE プロフィール＞

・出身 大阪・ピンクダンサー歴 2年・アピールポイント 踊っている時の表情や笑顔をよく褒められます！・皆様に一言 なにわのギャルパワーで沖縄を盛り上げます✨

＜RION プロフィール＞

・出身 茨城県・ピンクダンサー歴 1年4ヶ月・アピールポイント 飲めます！笑顔で癒します！・皆様に一言 沖縄大好きです！楽しいこと大好きです！あなたと一緒に楽しみたい！♡私と楽しむ準備しといてくださいっ！

＜AMI プロフィール＞

・出身 東京・ピンクダンサー歴８ヶ月・アピールポイント 人懐っこいところ！・皆様に一言 大好きな沖縄で出演できることすごく嬉しくて楽しみです！素敵な時間にしましょう！

＜DJ's＞

◇SP GUEST：DJ KEKKE◇PRODUCED BY：DJ KOYA, DJ KANGO◇DIRECTED BY：DJ TASK◇DJ：DJ COHEY, DJ Lu-Q日程：2025年 11月14日 金曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWA

【店舗概要】

2015年、7月、CLUB EPICAは沖縄県那覇市に1フロアー約360坪と日本最大級のCLUBとしてグランドオープン致しました。2019年、4月～『高田 一司』氏をCEO / PRODUCERに迎え、低迷していた店舗の事業再生に着手致しました。エピカ沖縄では、自社のクリエイティブチーム、マーケティングチームが制作するパーティーや、アーティストのライブスペースとしての使用時には、1000人以上の集客が可能な会場となり、音響エンジニアの専属契約を酒井 道生氏と交わし、世界最高峰のサウンドセットを併設し、VIPスペース、個室スペースも併設され、制作サイドから、使いやすい会場と評価されております。店舗の総SNSフォロワー数も約10万人保有し、沖縄でのNo.1ライブ集客サポートをアーティストサイドに貢献しております。那覇市松山と、空港からも近く、繁華街の中心地域に位置しております。

【店舗実績】

◯2025年9月21日(日) 『YENTOWN』Awich、Monyhorse、PETZ、JNKMN、kZm、U-Lee、Marzyを迎え、Club Shows supported by HABUSHを開催。◯2023年7月からスタートした、毎週土曜日に開催される『THE WAVE』は、1,000人以上の集客をアベレージするジャパン・No.1ヒップホップ・モンスターパーティーとして定着。『DJ DANBO』氏との共同プロデュース企画。◯2022年2月からスタートした『DJ DANBO』プロデュース企画の『DRIP』は大成功し、2025年1月より毎週金曜日にアップデート。DJ AMMO (from, New York)、DJ RYOW、 DJ KEKKE、DJ MARTIN、DJ CHARI、DJ TATSUKI、MARZY、FUJI TRILL、SAMI-T (from, Mighty Crown)、DJ J STAR (from,New York)といった人気DJ陣をキャスティングし開催。◯2025年、クラブ業界初となる、\ellow BucksやDJ RYOWのライブサポートをはじめ、国内大型フェスやクラブの現場で活躍する国内最高峰の音響エンジニア、『酒井 道生』氏と専属契約をする。◯日本人ヒップホップアーティスト初の東京ドームにて6万人を動員した『BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME』公演を成功させ解散した元『BAD HOP』メンバーとの業界では超異例の解散後のパーティー、『Vacance』を2024年8月11日(日)に制作致しました。『Vacance』アフターパーティーも開催し、1デイ、2パーティーをYZERRを中心とした『BAD HOP』メンバー8人と共に共同開催致しました。◯2022年、2023年、2024年、2025年エピカの7～10周年アニバーサリーマンスリーパーティーの4年連続ヘッドライナーとして『OZworld』をキャスティング制作。◯ 2024年、レッドブル販売本数西日本１位。◯元『KANDYTOWN』のメンバー『KEIJU』の2024年7月21日(日)『東名阪神Zeppツアー』唯一のクラブ会場での開催。2025年9月14日(日) 『 N.I.T.O. TOUR 』開催。◯2024年10月12日(土)にエピカ・沖縄にて5年ぶりに『RED ZONE』が開催され1,200人の集客を収めました。『RED ZONE』とは、渋谷クラブ『HARLEM』の黄金期にて『DJ KOYA & DJ KANGO』の2人で2001年の毎週火曜日の帯パーティーとしてスタート致しました。ゲストにはMark Ronson、DJ AM、StretchArmstrong、DJ Vice、DJ Five、Eric Dluxなどをキャスティングし、2019年のファイナルパーティーには2人の同級生でもあるヒップホップ界のレジェンドZeebraをキャスティングし、幕を閉じた伝説のモンスターパーティー。2025年8月9日(土)vol.7にて6年ぶりのZeebra、DJ KOYA、DJ KANGO、3人が夢の共演を果たす。◯ 2024年7月13日(土)、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』とのポップアップ・プレパーティーを開催。◯ 2022年9月18日(日)に開催した『\ellow Bucks』の『Ride 4 Life』リリースツアーにてエピカ史上最高の1,800人以上の動員数を記録し、更に2024年12月29日(日)には『Jungle 2』クラブツアーファイナルを開催。◯2023年、2024年、2025～2026年、3年連続『AK-69』オフィシャル全国ツアー「AK-69 ENLIGHTENMENT Ⅱ - Road to 30th year -」ファイナル会場として2026年2月28日(土)開催予定。◯世界的アーティスト『KOHH』として引退後、2年半の時を経て、"チーム友達"の楽曲で2024年彗星の様に現れた『千葉雄喜』をキャスティング。更にクリエイティブディレクター高橋良、世界的ビートメーカーKoshy、YOUNG COCO、MaRI、SOCKS、を迎え2024年7月14日(日) 9周年アニバーサリーパーティーとして企画制作。◯アーティストKOHHのクリエイティブ・ディレクター、千葉雄喜、楽曲"チーム友達"、(2024年MTV Video Music Awards Japan「Best Hip Hop Video」受賞作品)『高橋 良』氏と、2024年12月よりクラブ業界初となる専属クリエイティブ契約を締結する。(契約期間2024.12～2025.6)

□CEO / PRODUCER

高田 一司 (takada katsuji)

□DIRECTOR

DJ TASK

□GENERAL MANAGER / 店長

新井 海登 (arai kaito)

