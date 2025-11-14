広島ホームテレビでは、カープファン必見の学習番組『カープ道』を2025年11月18日(火)深夜0時15分から放送します。※広島エリアでの放送になります。

■『カープ道』 11月18日(火)深夜0時15分放送

思わず「あるある」と言いたくなる独自ネタを披露してきたイラストレーター・オギリマサホ先生。カープファンとは違う、斜め上からの視点で、マニアックな世界へ誘います。

今年活躍した中粼投手。プロ15年目で通算500試合登板を達成しました。オギリマ先生の独自視点でふり返ると、驚きの考察が明らかに！

ヒゲと赤ストッキングのバランス説を唱えながら、100試合ごとの軌跡をたどります。そこには、意外な法則が隠されていた！？

今年現役引退した上本選手。現役最終打席での涙以上に、ファンの心に響く涙の名シーンがありました。

でも、オギリマ先生が注目したのはユニホームの着こなし。カープファン歴35年のオギリマ先生が、人生で初めてファンクラブ入会を検討することに。果たしてその結末は…？マニアックなあるあるが続々登場！そこには、知らなかったカープの魅力がいっぱい。

■出演

【番組MC】中島尚樹【出演者】オギリマサホ(イラストレーター)

■カープ道とは

カープを知らない、カープに興味のない、カープにとりあえず乗っかりたい人必見のカープ学習番組。

https://www.home-tv.co.jp/carpdo/