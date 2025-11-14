兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、歴代のゴジラ映画のジオラマやゴジラスーツ、絵コンテなどが展示された世界初の常設展示「ゴジラミュージアム」にて、ミュージアムに展示されたヒントをもとに様々なゴジラに関するクイズに挑戦する謎解きイベント『ゴジラミュージアムミステリーミッション』を2025年12月6日（土）～2026年3月1日（日）の期間限定で開催いたします。本イベントでは、ゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスのいずれかの小人チケットで入場された方を対象に「専用ミッションシート」を配布いたします。「ゴジラミュージアム」内に隠された謎を見つけ出し、ミッションシートに記された全ての問題を解き明かした方には、ゴジラ博士の称号として「クイズ博士認定証」と「ゴジラ迎撃作戦」オリジナルグッズをプレゼント！これまでに制作された、全30のゴジラシリーズや怪獣たちの知識を披露し、友達たちには手に入れられない、唯一の称号を手に入れよう！暖かなミュージアムの中で、今年最後の頭脳ミッションにチャレンジ！ゴジラ博士への熱い気持ちで、全力夢中の1日を楽しもう！

■『ゴジラミュージアムミステリーミッション』イベント概要

期間：2025年12月6日（土）～2026年3月1日（日）場所：ゴジラ迎撃作戦内、「ゴジラミュージアム」営業時間：10:00～22:00（20:00最終受付）対象：ゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスのいずれかの小人チケットで入場された方料金：無料 ※別途、入場チケットが必要となります内容：対象の方には、「専用ミッションシート」をお渡しいたします。「ゴジラミュージアム」内に隠された全てのクイズを解き明かした方には、ゴジラ博士の称号として「ゴジラマイスター認定証」と「ゴジラ迎撃作戦」オリジナルグッズをプレゼントいたします。URL：https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！

「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。https://awaji-grandchariot.com/room/3416/

TM & © TOHO CO., LTD.