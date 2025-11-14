S’YTE×TAIONコラボレーション第３弾が11/20(木)に発売、合わせてS′YTE Pop-Up StoreをY’s 表参道とY’s SUPER POSITION OKAYAMAにてオープン

株式会社ヨウジヤマモト

「アンチモード」をテーマに、株式会社ヨウジヤマモトらしいカッティングとシルエットを受け継いだS’YTEと、高品質で高機能なダウンアイテムを生み出し続けているTAIONとのコラボレーション第3弾が、11月20日(木)より登場。

公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO、S‘YTE渋谷PARCO、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO、Ground Y 名古屋PARCO、Ground Y+S’YTE 札幌PARCOにて展開します。

さらに本コラボレーションの発売に合わせて、Y’s 表参道と、8月末にオープンした新店舗 Y’s SUPER POSITION OKAYAMAにてS’YTE POP-UP STOREが期間限定で開催されます。

今回のポップアップストアでは、TAIONとのコラボレーションアイテムに加え、2025-26秋冬コレクションも展開。

今回のコラボレーションではリバーシブル仕様のアイテムが数多くラインナップ。マーブル柄のボアやスカジャンなど、これまでにはなかった新たな素材とデザインが登場し、機能性は保ちながらもよりS’YTEらしいファッション性を追求している。

さらに、マルチユースなストールやケープも新たに加わり、ホリデーシーズンのギフトにふさわしいコレクションに仕上がった。

少量でも暖かな空気を多く含むことができる800フィルパワーダウンを採用し、優れた保温性と、軽量な着心地を両立させ、ダウン特有の膨らみを抑えることで、ミニマルかつ美しいシルエットを描き出す。

マーブル柄ボアブルゾン 38,500円(税込)

シルエット、素材ともに新たなアプローチで構築された一着。リバーシブル面では、裾やポケットからわずかに覗く赤がアクセントになっている。

NYLON ダウンパンツ 31,900円(税込)

TAIONとのコラボレーションでは初のダウンパンツが登場。調整可能な裾のゴムで好みのシルエットを作ることができ、アウターとのセットアップにも最適なデザイン。

マーブル柄ボアストール 13,200円(税込)

リバーシブル仕様で、スタイルに合わせて使い分けられる汎用性の高いアクセサリー。表面はキルティングダウンで高い保温性を確保し、裏面には赤いマーブル模様が施されたフリース素材を使用。

マーブル柄ボアMA-1 48,400円(税込)

S’YTEのベストセラーであるロングMA-1に、今回のコレクションならではのマーブル柄ボアを採用。リバーシブル面ではシンプルかつシックに、表面では存在感のあるコーディネートを創り出すことができる。

リバーシブルスカジャン 53,900円(税込)

TAION10周年を記念して作成されたアイテムで、クラシックなスカジャンの美学をベースに、現代的な感性と機能性を融合させたリバーシブル仕様のボンバージャケット。表面は軽くてソフトなクラッシュタイプのレーヨンベルベットを使用し、刺繍のモチーフにはS’YTEのアーカイブデザインが散りばめられている。裏面はミニマルなキルティング加工で、幅広いスタイルに対応できる一着。

ライナー付きフィッシュテールパーカー 69,300円(税込)

モッズコートをベースにしたフード付きコートで、ミリタリーの要素を現代的に再構築した一着。表地には撥水性のある素材を採用しており、雨天時にも安心して着用可能。内側にはキルティング仕様のダウンライナーを装備し、軽量ながら高い保温性を実現。ライナーは取り外し可能で、気温やスタイリングに応じて単体でも着用できる汎用性の高いデザインとなっている。

マルチポケットベスト 29,700円(税込)

クラシックなハンティングベストをベースに、現代的なユーティリティデザインを融合させたアイテム。前面と背面に計7つのポケットを配置し、収納力に優れたディティールは、日常使いからアウトドアシーンまで幅広く対応可能。

クッションダウンケープ 19,800円(税込)

マルチユースなキルトブランケット。一枚で多彩な使い方が可能で、肩に掛けてショールとして、付属のベルトでウエストに巻けば防寒スカートとしてもアレンジが楽しめる。本体に縫い付けられた収納袋にコンパクトに収めることで、旅先やアウトドアで使える枕としても活躍。

袖ジップダウンパーカー 55,000円(税込)

袖を開閉することで異なる表情を見せる2WAYのダウンパーカー。シンプルながらもS'YTEらしいシルエットが活きた一着。

【TAION】

ダウンアイテム専門ブランドのTAION。「TAION」のブランド名の由来は、TAION＝体温。 “クオリティーに対しての圧倒的コストパフォーマンスによる価値の追求 ”をスローガンとし、高品質で高機能なダウンアイテムを展開している。

【S’YTE POP-UP STORE】

Y’s 表参道

開催期間：11月20日(木)-11月24日(月・祝)

住所：東京都渋谷区神宮前4丁目12-10 表参道ヒルズ1F・B1F

Y’s SUPER POSITION OKAYAMA

開催期間：11月20日(木)-11月26日(水)

住所：岡山県岡山市北区中山下2-2-1 エスパス岡山 1F-2F

【GIFT】

ポップアップ会期中、お買い上げいただいたお客様へ、ノベルティとしてトートバックをご用意しております。

※お一人様1セット限りとなります

※ノベルティは無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください

【S’YTE×TAION Collaboration Collection】

▼展開日：2025年11月20日(木)

▼展開店舗：

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c10/)

SʼYTE 渋谷PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/detail/53257/)

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=29614)

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=46327)

Ground Y 名古屋PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=33517)

Ground Y+S’YTE 札幌PARCO(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53583)

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTO は日本時間12時より発売開始

※一部THE SHOP YOHJI YAMAMOTO とSʼYTE 渋谷PARCO、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO、Ground Y 名古屋PARCO、Ground Y+S’YTE 札幌PARCOでの展開時期が異なる商品がございます。

▼SʼYTE Official Instagram：@syte_yohjiyamamoto(https://www.instagram.com/syte_yohjiyamamoto/)