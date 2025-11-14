日本公認心理師ネットワークが、2025年12月2日19時30分から21時00分まで、『スクールカウンセラー・スキルアップ連続セミナー（全８回）』でオンラインセミナーを開催します。

【内容】

本講座では、学校現場での実践に欠かせないスキルを体系的に整理し、「構造的に支援を考える」力を養います。講義はすべて、現場で即使えるワークシートと実践テンプレート付き。グループワークなし・個人ワーク中心で、安心して受講いただけます。こちらのお申し込みページは全８回分のまとめ購入早割りチケットのお申込みサイトです。開講テーマ（全8回）・第1回 SCの役割と学校組織理解・第2回 アセスメントの基盤・第3回 教員連携・コンサルテーション・第4回 保護者対応の基礎・第5回 子ども面接（心理面接の基礎）・第6回 危機対応（自殺・虐待・暴力など）・第7回 ケースマネジメント・第8回 専門職としてのスキルアッププラン実施形式オンライン開催（Zoom）各回90分 × 全8回見逃し配信あり（期間限定）個別ワーク中心・グループワークなし対象スクールカウンセラー臨床心理士・公認心理師教育委員会・学校関係者発達支援・福祉領域の支援者受講特典全15種類のワークシート配布（PDF）※１回ごとの参加の方は、その回で利用するワークシートのみ配布講義スライド（PDF）※１回ごとの参加の方は、その回で利用するスライドのみ配布開講スケジュール第1回：12月２日（火） 19:30～21:00第2回：12月16日（火） 19:30～21:00第3回：１月13日（火） 19:30～21:00第4回：１月16日（火） 19:30～21:00第5回：２月10日（火） 19:30～21:00第6回：２月24日（火） 19:30～21:00第7回：３月10日（火） 19:30～21:00第8回：３月24日（火） 19:30～21:00※全回オンライン受講／単発参加可受講料１回ごとのお申し込み：4,980円（税込）／回 ※後日、お申し込みサイトをオープンします。全８回一括早割り申込：34,000円（税込）5840円お得

【講師】

安東大起（臨床心理士・公認心理師・一般社団法人パーマネント・クリエイティブ・マインド代表理事・一般社団法人兵庫県公認心理師会副会長）香川葉月（臨床心理士・公認心理師・一般社団法人兵庫県公認心理師会理事）

https://sc8sup.peatix.com/?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first