オルタナティブ投資プラットフォーム「オルタナバンク」、『【毎月分配】冬の陣ファンド 冬蔵の章ID961』を公開

SAMURAI証券株式会社

個人投資家の皆様にさまざまな投資機会を提供するオルタナティブ投資プラットフォーム「オルタナバンク」を運営するSAMURAI 証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口 慶一）は、新商品『【毎月分配】冬の陣ファンド 冬蔵の章ID961』を公開いたしました。（詳細： https://www.alternabank.jp/fund/detail?id=961）




■新商品『【毎月分配】冬の陣ファンド 冬蔵の章ID961』の概要


・募集総額：2億9,621万円


・目標利回り：7.5％(税引前)


・最低申込金額：1万円以上


・追加申込単位：1万円


・最低成立金額：1,000万円以上の投資申込で成立


・募集期間：2025年11月17日（月）12時 ～ 2025年11月20日（木）23時59分



※2025年11月17日（月）11時50分以降は、募集準備のため、募集開始まで商品公開を停止いたしますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。


※上記表に記載の目標利回りは、現時点での目標・想定利回り（税控除前）であり、将来の運用成果を保証するものでは有りません。


※「目標利回り」とは、営業者から貸付先への貸付に係る貸付金利より営業者報酬を控除して算出した数値であり、投資金額に対する分配金合計額の割合（年率換算）とは異なります。





▼新商品に関する詳細はこちら


https://www.alternabank.jp/fund/detail?id=9(https://www.alternabank.jp/fund/detail?id=961)61(https://www.alternabank.jp/fund/detail?id=961)




■オルタナティブ投資プラットフォーム「オルタナバンク」について






「オルタナバンク」は、個人の投資家の皆様が、安全に、そして安心して、企業への投資と、ご自身に最適な資産形成をしていただけるオルタナティブ投資プラットフォームです。クラウドファンディングの仕組みによって、誰でも少額から簡単に投資を始めることができ、高度な専門知識を持っていなくても、収益を狙うことができる、資産形成のためのサービスです。



▼オルタナバンクについて詳細はこちら


https://www.alternabank.jp/



オルタナバンク LINE公式アカウント


▼友だち追加はこちらから


https://lin.ee/8hM0hkc




■SAMURAI証券について



社名：SAMURAI証券株式会社


所在地：東京都港区赤坂二丁目17番46号　グローヴ4階


代表者：代表取締役社長 山口 慶一


第一種・第二種金融商品取引業


登録番号：関東財務局長（金商）第36号、宅地建物取引業（東京都知事（1）第111379号）


加入協会・基金：日本証券業協会、一般社団法人　第二種金融商品取引業協会、日本投資者保護基金、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会


資本金：99,000,000円（2024年10月）


設立年月：2002年2月


URL：https://www.alternabank.jp/company/index



※お取引にあたって、諸費用等をご負担いただく場合がございます。


※商品等には価格や為替等の変動により損失が生じるおそれがございます。


　詳しくは契約締結前交付書面をお読みください。


※投資の最終判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。


お問い合わせ：https://www.alternabank.jp/help/inquiry/input



『オルタナバンク』は、SAMURAI証券株式会社が提供しております。


