テレ朝・森川夕貴アナ、産休・育休を経て復帰後の初登板「緊張で寝られなかった」 「つわりは我慢するしかない？」森川夕貴アナが壮絶な“つわり”体験を語る｜『わたしとニュース』無料見逃し配信中

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて昼帯のニュース番組『わたしとニュース ～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』を11月14日（金）昼12時より生放送し、番組放送後より無料見逃し配信を開始いたしました。ぜひ、ご覧ください。

配信URL：https://abema.tv/video/episode/89-158_s1_p13

2025年11月14日（金）の放送では、テレビ朝日・森川夕貴アナウンサーが産休・育休を経て、復帰後初登板し、番組冒頭では久々の現場に立つ心境を語りました。森川アナは「1年半の間、お休みをいただいておりまして、夫の仕事でアメリカに滞在して子どもを産んで、産休・育休を経て、復帰となりました」と挨拶。「昨日緊張で寝られなかったんですけれど、毎週金曜この1時間、みなさんに観てよかったなと思ってもらえるように努めてまいります」と意気込みを述べました。さらに、「絶賛子育て中で、昨日もなかなか眠れない中、娘も夜泣きを1時間に１回しまして。だいぶ疲弊しておりますけども、この時間はホッとしながらお伝えできればと思います」とリアルな子育ての現状も明かしました。

また本放送内、“モヤモヤ”を語り尽くし、晴らしていく“モヤハレ”コーナーでは「つわりは我慢するしかない？」テーマに、ハーバード大学医学部准教授・内田舞氏とトークを展開。SNSで話題となった“壮絶なつわり体験”を描いたイラストを紹介しながら、つわりと向き合う妊婦たちの実情に迫りました。

森川アナは、「夫に何度“殺してください”と頼んだかわからないくらい辛かった」と自身も妊娠中につわりを経験したと明かし、SNSで話題を呼んだイラストについて「3ヶ月ぐらいベッドの上で寝たきりだったんですけれども、食べづわり、匂いづわり、よだれづわり、全てこの1枚に入っている」と共感。「寝たきり状態になると脚もカリカリになるんですよね、筋肉も落ちて、それが如実に表されていて秀逸な絵だと思います」と語りました。

また、海外では一般的に処方される「つわり薬」について、アメリカで出産を経験した森川アナは、「お薬を飲むことで子どもに何かあったらどうしようと思ってしまう」と当時の葛藤を吐露。続けて、「妊娠6週目にはノックダウンしまして、3日くらい飲み物も飲めないし、食べ物も食べられない状態が続いてしまって、泣きながら病院に電話して『なんとかできることないですか』と言ったら、まず点滴で水分補給をしてもらって、吐き気どめも入れてもらった」と実体験を告白。「もうちょっと早く声を出していれば、そんなにしんどい時期を味合わなくてよかったのかなと思いつつ、その線引きが難しい」と、妊婦が抱える“助けを求める難しさ”について語りました。

本放送の様子は、現在も「ABEMA」にて見逃し視聴することができます。ぜひご覧ください。

■『わたしとニュース ～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』 放送概要

『わたしとニュース ～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』は、政治や経済、日々の暮らしから家庭の悩みまで、“日常のモヤモヤ”を起点にニュースを掘り下げみんなで“自分ごと”にしながらニュースについて話す場を提供することを目指したニュース番組です。

放送日時 ：毎週火曜～金曜 昼12時～午後1時 ※生放送

放送チャンネル：ABEMA NEWSチャンネル

【キャスター】

森川夕貴

【ハレバレンサー（MC)）

内田舞（ハーバード大学医学部准教授）

