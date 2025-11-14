株式会社AniTone（本社：東京都目黒区、代表取締役：秋田堅司）は、声優・歌手として活躍する今井麻美が、「今井麻美ディナーショー2026『Lumina』」を開催することが決定したことをお知らせします。

今井麻美ディナーショー 2026年1月10日(土)開催決定！

声優・歌手として活躍する今井麻美が、「今井麻美ディナーショー2026『Lumina』」を開催いたします。本イベントは、お食事、アコースティックライブをお楽しみいただけるほか、その他イベント企画の実施、コラボカクテルのご提供なども予定しております。ぜひ、特別なひとときをご堪能ください。

今井麻美ディナーショー2026「Lumina」

■開催概要 会場：都内某所 日程：2026年1月10日(土） ※開場、開演時間は追ってお知らせいたします。 出演：今井麻美※会場、内容、チケット情報等の詳細は、後日発表いたします。

今井麻美 ベストアルバム第2弾『A･S･A Vol.2』ご予約受付中！

今井麻美の2作目のベストアルバムとなる本作。前作『A･S･A Vol.1』は、ファン投票曲や濱田P、ミンゴスセレクト曲で構成された作品となりましたが、本作は数多くの代表曲から人気曲を厳選した、王道ベストアルバムとなっています。■商品概要

アーティスト：今井麻美タイトル：『A･S･A Vol.2』発売日：2025年11月29日(土)価格：3,300円（税込）発売元：SUZAKU label 販売元：AniTone Music

＜収録内容＞Luminaの樹（新曲） 作詞：磯谷佳江 /作曲・編曲：濱田智之COLOR SANCTUARYAstral WorldTender Is The NightGene of the earthThe Azure～碧の記憶～Rain～てのひらのアンブレラ～宇宙の申し子回帰線砂漠の雨孤独な銀河ガーベラ～今年の花コピーライト：©2025 SUZAKU label

■店舗別オリジナル特典

AniTone Store：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
アニメイト(通販含む)：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
ゲーマーズ：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
ソフマップ：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド＋缶バッジ（56mm）
Amazon.co.jp：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド
楽天ブックス：複製サイン＆コメント入りA4クリアファイル
Neowing：複製サイン＆コメント入りスマホサイズブロマイド（54×86mm）
※特典は先着です。お早めにご予約ください。

今井麻美Profile

＜Profile＞今井麻美■ 誕生日 ：5月16日■ 出身地 ：山口県■ 趣 味 ：森林浴、作詞■ 所 属 ：EARLYWING声優として、「THE IDOLM@STER」シリーズ如月千早役、「STEINS;GATE」シリーズ牧瀬紅莉栖役、「グランブルーファンタジー」ヴィーラ・リーリエ／フライデー役、「プリンセスコネクト!Re:Dive」ユカリ役、「ツキウタ。シリーズ」花園雪役、「チェインクロニクル ～ヘクセイタスの閃～」ミシディア役、「閃乱カグラ」シリーズ斑鳩役、「コープスパーティー」シリーズ篠崎あゆみ役、「ぷよぷよ7」あんどうりんご役、「超次元ゲイム ネプテューヌ」ノワール／ブラックハート役等数多くの作品に出演。2008年に歌手活動をスタート。「ミンゴス」の愛称で多くのファンより支持され、毎年、日本全国各地でライブを開催。2019年にはアジアツアーを開催。2018年TVアニメ「シュタインズ・ゲート ゼロ」エンディングテーマ「World-Line」を、2019年TVアニメ「ぱすてるメモリーズ」オープニングテーマ「Believe in sky」をリリース！2019年11月27日には、アーティスト活動10周年を記念したミニアルバム「Flow of time」をリリース。シングル20枚、コンプリートアルバム、アコースティックアルバムを含むアルバム9枚をリリースしている。2024年には、自らがアコースティックライブを行った地「奈良」にインスパイアされた楽曲「Uneriba」を表題曲とするミニアルバムをリリース。自ら作詞も手掛け、独特の伸びのある歌声は、歌に入り込み感情を全面に出す歌い方と相まって、人の心に強く訴えかける。