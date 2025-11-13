阪神電気鉄道株式会社（以下、阪神）と近畿日本鉄道株式会社（以下、近鉄）では、阪神・近鉄沿線の初詣・初旅をお楽しみいただける阪神版「伊勢神宮初詣割引きっぷ」と「阪神・近鉄新春1dayチケット」を発売します。





阪神版「伊勢神宮初詣割引きっぷ」は、阪神沿線のお客さまが伊勢神宮にご参拝いただく際に便利なきっぷで、阪神全線乗り降り自由な乗車券（神戸高速線を除く）、大阪難波駅からフリー区間（松阪駅～賢島駅間）までの近鉄線往復乗車券・往復特急券引換券、フリー区間乗車券、フリー区間用特急券引換券（２枚）や観光施設の割引特典がセットになっています。おとな６，３００円と大変お得で、伊勢神宮参拝後には、松阪・鳥羽・志摩への観光もお楽しみいただけます。

また「阪神・近鉄新春1dayチケット」は、阪神・近鉄両沿線の初詣にご利用いただけるきっぷで、阪神全線（神戸高速線を含む）と近鉄奈良線（大阪難波駅～近鉄奈良駅間）、生駒ケーブル（鳥居前駅～生駒山上駅間）が１日乗り放題で、おとな１，７００円とお得なうえ、西宮神社（西宮えびす）、生田神社、湊川神社（楠公さん）、長田神社のうちいずれか１神社の「祈念品」引換券と、春日大社、生駒聖天（宝山寺）、石切劔箭神社、枚岡神社のうちいずれか１社寺の「おみくじ」引換券がセットになっています。

便利でお得な初詣きっぷで、伊勢神宮をはじめ阪神・近鉄沿線の初詣・初旅に是非お出掛け下さい。





【別 紙】





I．阪神版「伊勢神宮初詣割引きっぷ」

（１）発売期間 ２０２５年１１月１５日（土）から

２０２５年１２月３１日（水）まで

（２）利用期間 ２０２５年１２月３０日（火）から

２０２６年 １月３１日（土）まで

（３）有効期間 利用開始日から連続３日間有効

※１月３０日（金）、３１日（土）にご利用開始の場合は

１月３１日（土）まで有効。

（４）有効区間 発駅〔阪神全線各駅（神戸高速線除く）〕⇔ 近鉄線フリー

区間（松阪駅～賢島駅間）

※阪神全線及び近鉄線フリー区間では自由に乗降していた

だけます。

※大阪難波駅と近鉄線フリー区間の間は、１往復に限り

ご乗車いただけます。

（５）発 売 額 おとな ６，３００円 ※こどもの設定はありません。

※通常、神戸三宮駅～伊勢市駅間の往復は７，８６０円

（特急料金含む）、神戸三宮駅～賢島駅間は９，６６０円

（特急料金含む）です。

（６）発売箇所 ・大阪梅田、尼崎、甲子園、御影、神戸三宮の阪神線各駅長室、

大阪難波の駅窓口（特急券うりば）、阪神電車サービス

センター（神戸三宮駅）

・近畿日本ツーリストと日本旅行グループの阪神地区の一部

支店及び営業所

（７）セット内容 １．往復近鉄線特急券引換券

大阪難波、大阪上本町、鶴橋各駅いずれか ⇔ 近鉄線フリー

区間（松阪駅～賢島駅間）

２．近鉄線フリー区間内の特急券引換券（２枚）

３．伊勢神宮ご参拝記念品引換券

伊勢神宮で「干支置物」と交換できます。

４．伊勢志摩特産品が抽選で当たる応募はがき

お年玉チャンスとして、伊勢志摩特産品が抽選で当たります。

・プレゼント賞品

５．主要観光施設の割引利用

きっぷの呈示により、式年遷宮記念 せんぐう館、鳥羽水

族館、志摩スペイン村パルケエスパーニャ、志摩グリー

ンアドベンチャーなど、伊勢志摩の主要観光施設を割引

料金でご利用いただけます。





II．「阪神・近鉄新春１dayチケット」

（１）発売期間 ２０２５年１２月２０日（土）から

２０２６年 １月１１日（日）まで

（２）利用期間 ２０２６年 １月 １日（木・祝）から

２０２６年 １月１１日（日）まで

（３）有効期間 利用期間中のお好きな１日

※【阪神線】終夜運転はございません。

２０２６年１月１日（木・祝）始発からご利用いただけます。

【近鉄線】終夜運転を実施いたします。

２０２５年１２月３１日（水）２３時３０分からご利用いただけ

ます。

（４）有効区間 【阪神】全線（神戸高速線含む）

【近鉄】大阪難波駅～近鉄奈良駅間、生駒ケーブル（鳥居前駅

～生駒山上駅間）

（５）発売額 おとな １，７００円 ※こどもの設定はありません。

（６）発売箇所 【阪神】大阪梅田、尼崎、甲子園、御影、神戸三宮、新開地の

各駅長室及び各駅改札口（西代・湊川を除く）

【各駅改札口の係員不在時を除く】

阪神電車サービスセンター（神戸三宮駅）

【近鉄】大阪難波、大阪上本町、鶴橋、布施、東花園、生駒、

学園前、大和西大寺、近鉄奈良の各駅窓口

（特急券うりば）

※おとな ３，０００枚の限定発売です。売り切れ次第、

発売を終了します。

（７）セット内容 以下の２枚の引換券がセットされています。

１．西宮神社（西宮えびす）、生田神社、湊川神社（楠公さん）、

長田神社のうちいずれか１神社の「祈念品」引換券

２．春日大社、生駒聖天（宝山寺）、石切劔箭神社、枚岡神社

のうちいずれか１社寺の「おみくじ」引換券

以 上