【韓国発】セルフフォトブランド「Photomatic」が韓国カルチャーの中心地、新大久保にフォトブースを2台限定設置
キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）は、2025年11月13日(木)から韓国カルチャーの聖地である新大久保に期間限定でセルフフォトブースを設置いたしました。
今回、フォトブースを設置するレンブラントキャビン新宿新大久保は、まさに韓国トレンドが集積するエリアの中心に位置します。本フォトブースは、宿泊者ではない方も含め、誰でも気軽に思い出を切り取れるよう24時間ご利用可能です。
さらに、レンブラントキャビン新宿新大久保の8階にあるスムカフェに、より広い画角で撮影ができるマルチブースも設置いたします。新大久保でのショッピングや韓国グルメを楽しんだ思い出を、Photomaticのフォトブースで1枚の写真に残すのはいかがでしょうか。
クラシックブース
時間を選ばず、いつでもだれでも自由な撮影体験を
クラシックブースはレンブラントキャビン新宿新大久保のエントランス前にあり、24時間いつでもだれでも利用可能です。新大久保の賑わいが落ち着いた夜遅くや、人々の活動が始まる前の早朝でも、ふとした瞬間の感情を写真に収めていただけます。トレンドに敏感な若者が集まるエネルギッシュな街の中で、「いつでも、だれでも、気軽に良い写真が撮影できる」という自由さによって、新大久保での新しいフォトカルチャーの創出を目指します。
フォトブース設置概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/127_1_b1afb20f1741b3cac1d756d53a0431fb.jpg?v=202511150158 ]
マルチブース
Photomaticとは
TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい
2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。
専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。
2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。
Photomaticフォトブースのレンタルについて
Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）
