すきま時間に学ぶ啓発動画プロジェクトで半月で20省庁・団体さまのご協力に御礼：　戸村智憲の講演・セミナー等で「ビジネスと人権」の観点から「待ち時間に学ぶ」企画【日本マネジメント総合研究所合同会社】

報道関係者各位

2025年11月14日

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

元・国連の専門官で「ビジネスと人権」をライフワークにしている弊社理事長の戸村智憲が、独自の自主的な企画として、「すきま時間の啓発動画ラーニング」（「すきま時間マイクロラーニング」）を企画しております。

戸村の講演会・オンラインセミナー等の開始前・10分休憩・1時間ランチ休憩などの「すきま時間」に、リアルな会場にたまにあったりする地上波テレビを見て知って学ぶように、待ち時間・休憩中に何気なく啓発動画を投影・画面共有等で学びの場に変える企画です。

「ビジネスと人権」・ESG等の観点から、ビジネスシーンにおいて社会で大切なことの啓発や対応を、気軽に楽しくまとめられた啓発動画で直感的に見て知って学んで頂けるよう、戸村みずからのビジネスに関わるかどうかよりも、大切なことを楽しくお届けしていければと思っております。

2025年(令和7年)11月14日(金)12:00時点で、下記の省庁さま・各種の社会貢献団体さまに、啓発動画ご提供などのご協力を表明・動画データのご送信・許諾を賜り、ここに厚く御礼申し上げます。

【現時点で啓発動画等を利用許諾頂きました省庁・団体さま（※順不同）】

・財務省さま

・国土交通省（ホットラインステーション）さま

・国土交通省（河川事務所）さま

・文部科学省さま

・厚生労働省（医薬局）さま

・厚生労働省（労働基準局）さま

・内閣府さま

・海上保安庁さま

・消費者庁さま

・千葉県警察本部さま

・大分県さま

・東京都労働相談情報センターさま

・（独法）情報処理推進機構（IPA）さま

・（公社）鳥取県人権文化センターさま

・（公財）東京都つながり共生財団さま

・（公財）日本ライフセービング協会さま

・（公財）とやま環境財団さま

・社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会さま（動画提供：フルリールさま）

・オレンジリボン運動（児童虐待防止）認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワークさま

・（一社）ダークパターン対策協会さま

※新たにご賛同・ご協力頂ける機関・団体さまなどにつきましては、適宜、下記の弊社ページに追記して謝意を示して参りたいと思います。

・弊社での上記ご協力感謝の掲載ページ： https://www.jmri.co.jp/lecformance.html(https://www.jmri.co.jp/lecformance.html) (すきま時間マイクロラーニングの項目にて)

日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

【本企画の背景】

戸村智憲の講演・セミナー・指導等では、世界初・日本発でご提供して参りました監査コミュニケーション技法や公益監査セミナーなどをはじめ、生成AI・DXやDEIなど各種指導におきまして、元・国連の専門官として取り組んで参りました「ビジネスと人権」にダイレクトに関わる内容が大半を占めます。

また、従来より、セミナー開始前や10分休憩中などにも、講師として開始前2～3分はやくもどり、「戸村の余談シリーズ」として、講演・指導の対象テーマに関わるさまざまな実務・法令・工夫などの補足情報をお届けするなど、同じ時間内でも少しでも実りあるものを多くお持ち帰り頂けるよう努めて参りました。

そのような中、ふと、昔はセミナー会場などでもちょくちょく見られた「会場にある地上波テレビ」で、ニュースやワイドショーなどが流れていたことを思い出し、リアルな会場でもオンラインセミナー等でも、講演やセミナー等の合間にちょっとした啓発活動ができないかと思い立った次第です。

「すきま時間マイクロラーニング」として、公益性の高いテーマ・内容を、中立・公正でありつつも親しみやすい動画にて、ビジネスシーンで社会的に大切なこと・人権啓発・注意喚起などができればと、待ち時間・休憩時間中に投影・画面共有等でお届けする戸村版ニュース番組を制作するような感じで、啓発動画をお届けしようと思い至りました。

一昔前と異なり、最近では、いろんな省庁さま・団体さまが、アニメや図解などをリズムにのせてわかりやすく親しみやすい啓発動画をご作成・ご配信になられているように見受けられ、せっかくの力作で公益性も高く有意義なものを、もっとビジネスシーンでご案内・ご紹介できればと思っております。

戸村自作の生成AI動画（弊社公式の生成AIアバター「AI-Tommy」による動画）や、戸村の講演・セミナー・指導の中で「ビジネスと人権」の観点から、各テーマに沿って様々なお話しもお届けしておりますが、多様な視点を多様な省庁さま・団体さまご作成の啓発動画でさらに充実させることができるものと感じております。

もし、公益性が高く中立・公正で親しみやすい啓発動画をお持ちの著作権者さまがいらっしゃいましたら、引き続き、啓発動画ご協力をお願いしておりますので、ぜひ、下記リリースをご参照の上、お力添え頂ければ幸いです。

・啓発動画のご協力のお願いリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000613.000025058.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000613.000025058.html)

・本企画の立案・実践にあたっている戸村智憲プロフィール： https://www.jmri.co.jp/tomura.html(https://www.jmri.co.jp/tomura.html)

レクフォーマンス・アーティスト 戸村智憲

【講演・セミナーも1つの芸術作品だ！戸村の「レクフォーマンス」について】

講演・研修も含めて出演/講演/研修/経営指導/執筆等は、単なる無機質な解説や棒読み音声ではなく、１つの芸術作品・文芸作品であり、ビジネスや専門分野の知見をもとに、心を動かすアーティストとしての表現のステージと考えております。

「Lecformance」（レクフォーマンス）では、楽しさ・奥深さ・軽妙さ・ズバッと斬りこむ力強さ・緩急・躍動・温かさなど、魅力あるステージをお届けできるよう、プレミアムな意味を込めて日々ブラッシュアップして参ります。

◎レクフォーマンスやご提供ラインナップ例： https://www.jmri.co.jp/lecformance.html(https://www.jmri.co.jp/lecformance.html)



以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

