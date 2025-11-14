こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ピーバンドットコム、リジッド基板「ノーマルコース」の基本納期を4日に短縮！
プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（証券コード：3559 東証スタンダード・名証メイン、以下「当社」）は、製造サービスの「ノーマルコース」において、リジッド基板の基本納期を従来の5営業日から4営業日に短縮いたしました。特急費用なしで利用できる標準コースとしては、業界最短クラスのスピード製造を実現しています。
■ 背景と目的
製造業では、製品ライフサイクルの短期化やサプライチェーン変動への対応が求められ、開発スピードと柔軟性が企業競争力を左右する要因となっています。KPMGの「Global Tech Report 2023」では、製造業における主要テーマとして「効率性とスピードを高めるデジタル変革が、今後3年間の収益性に直結する」と分析されています。また、World Manufacturing Report 2024では、「2030年の製造業成長の鍵はスピード・柔軟性・デジタル連携」であると指摘されており、迅速な開発・生産体制の構築が世界的潮流となっています。さらに、経済産業省「製造産業白書 2024」においても、日本の製造業が直面する課題として「リードタイム短縮とDXによる生産性向上」が掲げられています。
（参考）
KPMG Global Tech Report 2023（Industrial Manufacturing）
https://kpmg.com/xx/en/our-insights/operations/kpmg-global-tech-trends-industrial-manufacturing.html
World Manufacturing Report 2024 - New Perspectives for the Future of Manufacturing
https://worldmanufacturing.org/wp-content/uploads/14/6-WM-REPORT_2024_LD_E-Book_b_Final.pdf
経済産業省 「製造産業白書 2024」
https://www.meti.go.jp/english/press/2024/pdf/0531_002a.pdf
こうした産業全体の流れを踏まえ、当社ではプリント基板製造サービスの標準納期を見直し、特急費用なしで業界最短クラスの出荷スピードを実現しました。これにより、研究開発から試作・量産までのリードタイム短縮を支援し、ものづくりの生産性向上に貢献してまいります。
■ 対象および仕様
サービス名：製造サービス
対象コース：ノーマルコース
対象基板：リジッド基板
※一部仕様・加工内容を除きます。
新しい基本納期：5営業日 → 4営業日
これにより、特急費用をかけずに短納期で試作を進められる環境が整い、開発スピードのさらなる向上を支援します。
■ 今後の展開
当社は、さらなる利便性と生産効率の向上を目指し、開発工程をシームレスにつなぐ機能拡充を進めてまいります。これにより、お客様がより短時間で高品質な基板を安心して発注できる環境を実現していきます。
■ 代表取締役社長 後藤 康進 コメント
開発スピードを支える“あたりまえ”を、もっと速く、もっと便利に。P板.comは、お客様が“待たないものづくり”を実現できる環境を提供することで、ハードウェア開発の未来をリードしていきます。特急費用なしで最短クラスのスピードを実現する今回の取り組みを皮切りに、開発者の創造を支えるものづくり支援サービスとして進化を続けてまいります。
【会社概要】
■株式会社ピーバンドットコム
「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。
所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F
代表取締役社長 ： 後藤 康進
X：https://x.com/pban_ir
IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note： https://note.com/p_ban_ir
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ピーバンドットコム
公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/
電話番号：03-3261-3431
E-mail：ir@p-ban.com
問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
