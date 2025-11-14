「うるせぇトリ」の作者mame&coさんサイン会11/22（土）開催決定！

株式会社マインドワークス・エンタテインメント

この度、株式会社マインドワークス・エンタテインメント（東京都千代田区：代表取締役 近藤健祐）は、キデイランド大阪梅田店にて「うるせぇトリ」の作者mame&coさんのサイン会を開催する運びとなりました。サイン会を開催する11/22（土）にはうるせぇトリ新商品も多数発売。大人気のむにゅぐるみにぴったりサイズのTシャツやおくすり手帳カバー、レトロゲームデザインのグッズなどが登場します。

また、11/22（土）よりキデイランド大阪梅田店にてうるせぇトリグッズを税込み5,500円以上お買い上げの方先着80名様に非売品卓上タレンダーをプレゼント。数に達し次第終了となりますのでご了承ください。

【サイン会概要】 会場：キデイランド大阪梅田店 ふれあい広場11/22（土）開店時よりうるせぇトリ商品を3,300円（税込）ご購入のお客様に1枚サイン会参加券をお渡しいたします。 サイン会は12時、14時（各回20名様）となります。

新商品のほかにも人気商品たくさんご用意してお待ちしております！

◆うるせぇトリとは？ 作者mame&coが制作しLINEクリエイターズスタンプから誕生した、ちょっと毒気のある鳥のキャラクター。 「LINE Creators Stamp AWARDS 2016」入選作品。「LCM 10th Anniversary Award わいわいアニマル部門」受賞。LINEスタンプのみならず、様々な商品化やCMなどにも起用されている人気キャラクター。

◆うるせぇトリ公式情報 mame&co公式HP：[https://www.mameandco.com/]{https://www.mameandco.com/} mame&coLINEスタンプ：[https://store.line.me/stickershop/author/124177/ja]{https://store.line.me/stickershop/author/124177/ja} mame&co公式Twitter： [https://twitter.com/mame_and_co]{https://twitter.com/mame_and_co} mame&co公式Instagram：[https://www.instagram.com/mame.and.co]{https://www.instagram.com/mame.and.co} mame&co公式YOUTUBEちゃんねる：[https://www.youtube.com/channel/UCzYQUfEkdiFCtSRoWnd212w]{https://www.youtube.com/channel/UCzYQUfEkdiFCtSRoWnd212w}

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ◆お問い合わせキデイランド大阪梅田店大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街TEL 06-6372-7701

◆「うるせぇトリ」に関するお問い合わせ 株式会社マインドワークス・エンタテインメント 電話：03-3263-7851（平日11:00-18:00） mail: [info@mindworks-ent.jp]{mailto:info@mindworks-ent.jp} ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

