株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区、代表取締役社長：竹崎 忠、以下「トムス」)は、原作：モンキー・パンチによる不朽の名作アニメ『ルパン三世 PART1』について、初公開となるニューリマスター版を使用したオールナイト上映を、2025年12月20日(土)および2026年1月10日(土)に立川シネマシティにて開催することを決定いたしました。





『ルパン三世 PART1』オールナイト上映告知ビジュアル





【概要】

『ルパン三世 PART1』は、モンキー・パンチ原作による、1971年放送のTVシリーズ第1作目です。史上初の“大人向け”TVアニメーションとして登場し、前半は大隅正秋によるハードボイルドな演出、後半は宮崎駿・高畑勲両監督によるコミカルなタッチと、2つの作風が織りなすバラエティ豊かな泥棒アクションが見どころです。





アニメ『ルパン三世』の原点である本作は、2026年に放送55周年を迎えます。

このたび、55周年を記念して、35mm原版フィルムから5Kスキャンを行い、全23話分のニューリマスター版を新たに作成。立川シネマシティにて初公開のオールナイト上映を実施いたします。さらに、12月の上映にご来場いただいたお客様には、本作の55周年記念ロゴを初公開予定です。また、一部設定画の複製展示も行う予定です。続報はトムス公式X( https://x.com/TMSent_jp )、ならびにシネマシティ公式X( https://x.com/cinemacity_jp )にてお知らせいたします。





『ルパン三世 PART1』従来のHDリマスター画像

『ルパン三世 PART1』ニューリマスター画像





【上映概要】

■『ルパン三世 PART1』オールナイト上映概要

タイトル ：『ルパン三世 PART1』(ニューリマスター版)

※上映は2Kメディアとなります。

上映日時 ：1～12話 2025年12月20日(土)23:00

13～23話 2026年 1月10日(土)23:00

上映劇場 ：立川シネマシティ シネマ・ツー／

aスタジオ(東京都立川市曙町2-42-26)

チケット ：下記スケジュールにて販売

▼2025年12月20日(土)1～12話

有料会員シネマシティズン…2025年12月6日(土)0:00

[12月5日(金)24:00]より販売開始

一般…2025年12月7日(日)0:00 [12月6日(土)24:00]より販売開始

▼2026年1月10日(土)13～23話

有料会員シネマシティズン…2025年12月27日(土)0:00

[12月26日(金)24:00]より販売開始

一般…2025年12月28日(日)0:00 [27日(土)24:00]より販売開始

チケット料金：有料会員シネマシティズン…3,000円(税込)

一般…3,500円(税込)





チケット販売の詳細につきましては、劇場サイトをご参照ください。

シネマシティ： https://cinemacity.co.jp/









【作品概要】

■『ルパン三世 PART1』あらすじ

- 狙った獲物は逃さない、神出鬼没の大泥棒。ルパン三世の華麗なるハードボイルドアクション！-

名高き怪盗アルセーヌ・ルパンの孫にして天才的大泥棒・ルパン三世。早撃ち0.3秒のクールなガンマン・次元大介、飛行機をも真っ二つにする斬鉄剣の使い手・十三代目 石川五ェ門、時に裏切る謎の美女・峰不二子ら最強の仲間とともに、お宝狙って東奔西走。ルパン逮捕が生き甲斐の銭形警部に追われながら、鮮やかな手口と華麗なチームワークで獲物を頂戴する！









■スタッフ

原作 ：モンキー・パンチ

作画監督 ：大塚康生

演出 ：大隅正秋／Aプロダクション演出グループ：宮崎駿、高畑勲

制作協力 ：Aプロダクション

脚本 ：山崎忠昭、大和屋竺、宮田雪 ほか

音楽 ：山下毅雄

製作・著作・配給：株式会社トムス・エンタテインメント

※宮崎駿の「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記。









■キャスト

ルパン三世：山田康雄

次元大介 ：小林清志

石川五ェ門：大塚周夫

峰不二子 ：二階堂有希子

銭形警部 ：納谷悟朗

ほか





【関連サイト】

トムス公式Xアカウント ： https://x.com/TMSent_jp

シネマシティ公式Xアカウント： https://x.com/cinemacity_jp





原作：モンキー・パンチ (C)TMS