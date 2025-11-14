代表取締役の異動に関するお知らせ

株式会社D2C

株式会社D2C（本社：東京都港区、代表取締役社長：高田 了、以下 D2C）は、2025年11月14日開催の臨時株主総会において、代表取締役の異動の予定について下記の通り決議しましたのでお知らせします。 なお、本人事は今後予定する当社臨時取締役会において正式に決定される予定です。

【記】

1. 異動の内容

新任：代表取締役社長候補者 岡 勇基

※岡 勇基は2025年11月14日付で当社上級執行役員を退任、同日付で当社取締役に就任。

退任：高田 了（現 代表取締役社長）

2. 就任予定日

2026年1月1日（木）

なお、誠に勝手ながら祝花等につきましては、お気遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきます。

株式会社D2Cについて

2000年6月1日、株式会社NTTドコモ、株式会社電通、株式会社NTTアドの3社合弁で設立。D2Cでは主にNTTドコモが保有するデータを起点とした広告マーケティングソリューションの企画開発事業を展開。また、戦略立案からメディアプランニング、データ活用、クリエイティブ、CXなど、デジタル領域を中心に幅広いマーケティング支援を展開しています。

URL：https://www.d2c.co.jp/

※株式会社D2Cは、2025年10月1日付で、株式会社D2C Rおよび株式会社D2C IDと合併いたしました。以下のサイトでは、D2Cの各事業領域に関する有益な情報を引き続き発信しております。

D2C マーケティングエージェンシー事業 ： https://www.d2cr.co.jp/

└ Webマーケティングメディア「CANVAS」： https://canvas.d2cr.co.jp/

D2C マーケティング＆クリエイティブ事業 ： https://www.d2cid.co.jp/