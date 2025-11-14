【香川オリーブガイナーズ】《特許モデル》岡山高校での探究授業に香川大学生が特別参加。世代間連携で課題解決モデルを深掘り

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズは、2025年11月18日（火）に岡山高等学校にて、球団独自の探究授業プログラムの中間フェーズを実施します。

岡山高校では本年6月より継続的に本探究授業を実施しており、その取り組みの一環として、今回は香川大学（4年生1名）の大学生が特別参加する「世代間連携モデル」を導入。既に20校以上で導入実績を持つこの特許取得済みの授業モデルが、長期的な教育効果と広域的な連携を可能にすることを証明します。

岡山高校での授業風景

なぜガイナーズは授業をやるのか？

香川オリーブガイナーズは、野球を通じた勝利や感動の提供だけでなく、球団を起点とした香川県、日本のまちづくりへの貢献を最大のミッションとしています。この活動はCSR（社会貢献）に留まらず、企業の皆様がガイナーズと連携する明確なメリットを提供します。

【ガイナーズが教育プログラムを推進する理由と優位性】

- 地域経済の未来への貢献: 球団を起点に香川県、日本のまちづくりに貢献することが目的であり、まちづくりはすなわち地域の未来（人的資本）を作ることに他なりません。- 社会との乖離の解決: 現代の学校で求められる力と、社会で求められる力の乖離が激しいという教育現場の課題に対し、プロスポーツの現場というリアルな題材を提供し、実践力を育みます。- 学校の困り事解消: 全国どの学校も探究授業の取り組みに苦慮する中、既に導入20校を突破した実績ある授業モデルを提供します。- 学生と企業のマッチング: 地域の多くの企業に支えられている球団として、学生と企業・専門技術を繋げ、実践の場を提供。企業にとっては、自社の課題に取り組んでもらうことにより、将来的なファンや顧客を増やす機会となります。- チャレンジの場を提供: スポーツビジネスの分野だけでなく、スポンサー企業様の具体的な課題にも高校生が取り組み、思い思いにチャレンジする機会を創出します。

特許モデルによる具体的な授業内容（今回の世代間連携の事例）

既に20校で展開中の本探究授業モデルに基づき、今回は岡山高等学校にて、継続的な学びを深めるための特別な授業を実施します。

- 岡山高校の取り組み状況: 岡山高等学校では6月より継続的に授業を実施しており、生徒たちは既に球団の集客課題に対する基礎的な調査と分析を完了しています。- 今回の授業の目的: 今回は、香川大学4年生1名を招き、大学生の専門的な知見や研究手法を取り入れることで、これまでの分析結果を多角的に検証し、最終的な戦略立案に向けた議論を深めます。- 授業テーマ: 球団の集客課題に対する戦略立案の深掘り。- 授業の核心: 大学生の「実践知」を高校生の継続的な探究に組み込むことで、世代間の連携を促進し、モデルの継続的な学習効果と広域展開性を検証します。

今後の展開と企業様募集について

香川オリーブガイナーズは、この特許取得済みの探究授業ビジネスモデルをさらに急加速させます。

2026年目標: 導入校を50校まで拡大し、地域貢献とビジネスの両面で地方球団の新たなスタンダードを確立します。

企業の皆様へ： この成長著しい教育プラットフォームを活用し、自社の課題を高校生の視点で解決したい企業様、未来のファンや顧客を育成したい企業様を積極的に募集しています。ぜひ一度、球団にご相談ください。

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属、創設21周年を迎える球団。NPB/海外プロ野球選手輩出実績は、独立リーグトップクラスの29名を誇る。主なOBに又吉克樹（現 ソフトバンクホークス）など。

社 名：香川オリーブガイナーズ球団株式会社

設 立：2006年3月9日

所在地：香川県高松市丸亀町6-1 フェスタビル 2階

事 業：球団運営、教育事業

球団HP：https://oliveguyners.com/

本件のお問い合わせはこちらから

info-og@oliveguyners.com

香川オリーブガイナーズは、地域に根ざしたプロ野球チームとして、地元の皆様とともにスポーツ文化を盛り上げてまいります。 本取り組みの取材についても受け付けておりますので、報道関係者の皆様におかれましては、ぜひご検討くださいますようお願い申し上げます。

敬具