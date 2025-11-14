渋谷の“紫”に、年末の青学を染めろ！

株式会社サンロッカーズ

このたび、サンロッカーズ渋谷では、ホームタウン・渋谷での最後のシーズンを記念し、12月27日（土）・28日（日）の大阪エヴェッサ戦にて、渋谷区のシンボル「ハナショウブ（花菖蒲）」の紫を基調とした特別ユニフォームを着用いたします。

サンロッカーズ渋谷は、渋谷を本拠地として活動をしており、クラブのセカンドカラーと して「紫」を採用してきました。今回、渋谷で戦う最後のシーズンにあたり、渋谷への感謝 と誇りを込め、紫を前面に押し出した特別デザインでコートに立ちます。 また、12 月 27 日（土）はトランスコスモス株式会社がゲームパートナーとして冠協賛。「ト ランスコスモス DAY」と題して開催されます。来場者全員にオリジナル紫 T シャツを配布。 会場全体を渋谷の象徴カラーである紫一色に染め上げ、選手とファンが一体となって戦い ます。

特設サイトは本日より公開、チケットは 11 月 17 日（月）からファンクラブ先行販売を 開始いたします。また、紫のレプリカユニフォームは、11 月 18 日（火）から予約販売を開 始します。

【大阪エヴェッサ戦 概要】

日時 ： 2025 年 12 月 27 日（土）17:05 ／12 月 28 日（日）14:05

場所 ： 青山学院記念館

対戦相手 ： 大阪エヴェッサ

冠パートナー ： 12月27日（土）トランスコスモス株式会社「トランスコスモスDAY」

試合特設サイト ： 2025 年 11 月 14 日（金）

チケット発売日 ： 2025 年 11 月 17 日（月）～ ファンクラブ先行

2025 年 11 月 21 日（金）～ 一般

【ユニフォーム概要】

渋谷区のシンボル「ハナショウブ（花菖蒲）」の紫を基調に、サンロッカーズのクラブカラ ーである黄色をアクセントとしてデザイン。胸には「SHIBUYA」の文字を配し、渋谷の誇 りを胸に戦う特別仕様となっています。

※レプリカユニフォームは数量限定で予約販売を予定

【トランスコスモス presents 来場者全員にオリジナル紫 T シャツを配布！】

12 月 27 日（土）来場者全員に「オリジナル紫 T シャツ」をプレゼント！ 紫ユニフォームをイメージしたオリジナルＴシャツ。背面には「36」背番号が入っています。

【紫ユニフォームの着用試合】

※当節以外にも 2026 年開催の 2 試合にて着用予定

・2025 年 12 月 27 日（土）・28 日（日） vs 大阪エヴェッサ @青山学院記念館

・2026 年 3 月 9 日（月） vs 仙台 89ERS @青山学院記念館

・2026 年 4 月 15 日（水） vs 群馬クレインサンダーズ @国立代々木競技場 第二体育館

※仙台 89ERS 戦および群馬クレインサンダーズ戦の特設サイトは、2026 年 1～2 月に公開 予定です。

■サンロッカーズ渋谷

クラブ名 ： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン ： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL ： https://www.sunrockers.jp/

運営会社 ： 株式会社サンロッカー