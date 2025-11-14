渋谷の“紫”に、年末の青学を染めろ！
このたび、サンロッカーズ渋谷では、ホームタウン・渋谷での最後のシーズンを記念し、12月27日（土）・28日（日）の大阪エヴェッサ戦にて、渋谷区のシンボル「ハナショウブ（花菖蒲）」の紫を基調とした特別ユニフォームを着用いたします。
サンロッカーズ渋谷は、渋谷を本拠地として活動をしており、クラブのセカンドカラーと して「紫」を採用してきました。今回、渋谷で戦う最後のシーズンにあたり、渋谷への感謝 と誇りを込め、紫を前面に押し出した特別デザインでコートに立ちます。 また、12 月 27 日（土）はトランスコスモス株式会社がゲームパートナーとして冠協賛。「ト ランスコスモス DAY」と題して開催されます。来場者全員にオリジナル紫 T シャツを配布。 会場全体を渋谷の象徴カラーである紫一色に染め上げ、選手とファンが一体となって戦い ます。
特設サイトは本日より公開、チケットは 11 月 17 日（月）からファンクラブ先行販売を 開始いたします。また、紫のレプリカユニフォームは、11 月 18 日（火）から予約販売を開 始します。
【大阪エヴェッサ戦 概要】
日時 ： 2025 年 12 月 27 日（土）17:05 ／12 月 28 日（日）14:05
場所 ： 青山学院記念館
対戦相手 ： 大阪エヴェッサ
冠パートナー ： 12月27日（土）トランスコスモス株式会社「トランスコスモスDAY」
試合特設サイト ： 2025 年 11 月 14 日（金）
チケット発売日 ： 2025 年 11 月 17 日（月）～ ファンクラブ先行
2025 年 11 月 21 日（金）～ 一般
【ユニフォーム概要】
渋谷区のシンボル「ハナショウブ（花菖蒲）」の紫を基調に、サンロッカーズのクラブカラ ーである黄色をアクセントとしてデザイン。胸には「SHIBUYA」の文字を配し、渋谷の誇 りを胸に戦う特別仕様となっています。
※レプリカユニフォームは数量限定で予約販売を予定
【トランスコスモス presents 来場者全員にオリジナル紫 T シャツを配布！】
12 月 27 日（土）来場者全員に「オリジナル紫 T シャツ」をプレゼント！ 紫ユニフォームをイメージしたオリジナルＴシャツ。背面には「36」背番号が入っています。
【紫ユニフォームの着用試合】
※当節以外にも 2026 年開催の 2 試合にて着用予定
・2025 年 12 月 27 日（土）・28 日（日） vs 大阪エヴェッサ @青山学院記念館
・2026 年 3 月 9 日（月） vs 仙台 89ERS @青山学院記念館
・2026 年 4 月 15 日（水） vs 群馬クレインサンダーズ @国立代々木競技場 第二体育館
※仙台 89ERS 戦および群馬クレインサンダーズ戦の特設サイトは、2026 年 1～2 月に公開 予定です。
■サンロッカーズ渋谷
クラブ名 ： サンロッカーズ渋谷
ホームタウン ： 東京都渋谷区
ホームアリーナ：青山学院記念館
URL ： https://www.sunrockers.jp/
運営会社 ： 株式会社サンロッカー