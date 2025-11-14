ビーテック株式会社は、運営するECサイト【おうさまのおやつ】にて、「年末年始プチギフト特集」を開始しました。

新年を迎え、感謝の気持ちを伝える贈り物にふさわしい、和風テイストのおやつやユニークなギフトが揃っています。クリスマスとは一味違う、年末年始らしい温かいメッセージを込めて、心に残る贈り物を提案いたします。

和風テイストのお菓子でご挨拶

【ご挨拶ようかん】「お世話になりました」のメッセージが入った小さなようかん。栗・抹茶・小倉・柚子・黒糖の5つの風味でお楽しみいただけます。【御守茶（おまもりちゃ）】感謝の気持ちを伝えるお守り箱入りの日本茶プチギフト。お世話になった方への心温まる贈り物に最適です。【江戸切子あめ】江戸切子の美しい透明感が飴に。日本の伝統工芸をお届けする、特別なプチギフトです。【てまりあめ】手毬を飴に仕上げ、紅白の織り紐で包まれた繊細なデザイン。日本の美を感じる伝統工芸品です。

おうさまのおやつ定番 年末年始のプチギフト

お菓子以外のアイディアもご用意しました。ちょっとしたお礼やご挨拶に、心温まるメッセージを添えてお届けできるアイテムです。

【メッセージカレー】「ありがとう」や「お世話になりました」のメッセージが入った、おしゃれなプチギフト。お菓子以外の新しいアプローチです。【メッセージコーヒー】「お世話になりました」「Thankyou」「感謝のきもちです」といったメッセージがドリップコーヒーに。ご挨拶やお礼に最適なプチギフトです。

年末年始のご挨拶にぴったりなメッセージクッキー

お正月らしい和風デザインのクッキーで、心をこめた贈り物をお届けします。

【ご挨拶バタークッキー​​】「お世話になりました」メッセージが入った和風デザインのバタークッキー。【ご挨拶バタークッキー​​】「おめでとうございます」メッセージが入った和風デザインのバタークッキー。

商品概要

名称 ：年末年始プチギフト特集販売店 ：おうさまのおやつURL ：https://osamaoyatsu.jp/category/newyear/

会社概要

商号 ： ビーテック株式会社代表者 ： 代表取締役 石原 康次所在地 ： ［本社］ 〒297-0121 千葉県長生郡長南町長南2032-1 ［長野工場］ 〒380-0913 長野県長野市川合新田3411 ［東京営業所］〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-27-5設立 ： 2004年5月7日事業内容： 菓子の企画・製造・販売資本金 ： 1,000万円URL ： https://btech.jp/

お問い合わせ

ビーテック株式会社 おうさまのおやつWEBサイト：https://osamaoyatsu.jp/お問合せフォーム：https://osamaoyatsu.jp/inquiry/※本プレスリリースに掲載されている情報は、発表日時点のものです。予告なく変更する場合がございます。