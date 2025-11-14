最先端のフォルムと自然界からの着想：OAKLEY FACTORY TEAM 2025年秋冬コレクションが登場

ルックスオティカジャパン株式会社

オークリーとブレインデッドのデザイナーチームによって構成されるシンクタンク、Oakley Factory Team（オークリーファクトリーチーム）の2025年秋冬コレクションが登場します。シューズはIbex（アイベックス）とFlesh Warp（フレッシュラップ）の新色に加え、アイウェアはPlantaris（プランタリス）とStraight Jacket 99（ストレートジャケット 99）をフィーチャーしたコラボレーションアイテムがラインナップ。今シーズンのコレクションも、ブレインデッドのデザインと近未来的な美学を通して、オークリーが築いてきた革新と実験の更なる探求を行っています。

Oakley Factory Team Ibexは、新色「コーヒー」と「バーントレッド」で登場。 自然からインスパイアを受けたブランドが持つデザインへの着想を通して、アプローチシューズの高い機能性を再構築し、アウトドアフットウェアの未来像を提示してくれます。

アッパーには合成スエード、フローモールドケージ、強化コードシステムを組み合わせ、精密で安定したフィット感を実現しています。メッシュウィンドウが通気性を保ち、オークリーのO-Gripアウトソールが優れたグリップ力を発揮します。さらに、オーソライトインソールと立体的なミッドソールが、どんなアドベンチャーに挑んでも、安定性と快適性をもたらし、しっかりとしたサポートを提供してくれます。

Flesh Warp は、2000年代初頭に登場したオリジナルの Oakley Flesh のシルエットを大胆に進化させたモデルです。アシンメトリーなシューレースシステムで初代のデザインを再構築し、最適なフィット感とモダンなエッジを実現しています。

2シーズン目となる今回、Oakley Factory Teamは「セコイア」と「ブルー／ブラック」のフルグレインレザーを使用したアッパーと、「トリプルグレー」のヘアリースエードを使用したアッパーを展開します。

フットウェアのラインナップと連動するように、アイウェアコレクションにはオークリーのパフォーマンスのヘリテージと、ブレインデッドのシュルレアリスムなデザインDNAが融合されています。

自然界から着想を得たOakley Factory Team Plantarisは、分岐、流れ、そして再形成されるラインを通じて、自然の成長パターンを表現しています。デュアルテンプルデザインは、半透明のシリコングリップへと分岐して行き、そこに血管を思わせるチタンコアを覗かせています。更に、取り外し可能なノーズコーンによって、あらゆる環境にフレームを適応させることが可能。あらゆる環境で色調とコントラストの強調を実現するPrizm(TM) Tungstenレンズと限定のセピアカラーとの組み合わせで登場。

1999年に初めて登場した Oakley Straight Jacket(R) は、スピードと反骨精神の時代を象徴するアイコンでした。Oakley Factory Team は、この伝説的モデルを限定の X-シルバーカラーで再解釈し、アーカイブデザインと未来志向のディテールを融合させました。立体的に成形されたフレームには、そのルーツを示す巧妙なフレイム（炎）のデザインが施され、軽量なO Matter(TM)素材と、鮮やかな視界を実現するPrizm(TM) Rubyレンズの組み合わせで展開されています。

本コレクションは、アイウェアもフットウェアも実験を通してパフォーマンスを再構築し、アーカイブのDNAとテクニカルデザインを融合するという、Oakley Factory Teamの世界観を体現しています。

2025年秋冬のOakley Factory Teamコレクションは、日本時間11月15日（土）よりオークリー公式オンラインストア(https://www.oakley.com/ja-jp)にて発売されます。日本の直営オークリーストアにおける販売は、翌11月16日（日）より開始となります。詳しい販売方法については特設ページ(https://japan.oakley.com/store_customer/news.php)にてご案内します。

