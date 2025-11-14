異国情緒あふれる城下町を煌びやかなランタンでライトアップ！「平戸ナイトミュージアム」開催中！

異国情緒あふれる城下町を煌びやかなランタンでライトアップ平戸ナイトミュージアム開催中

11月16日（日）の点灯式では「タイの漬け炙りずし」の振る舞いも

【期 間】 令和７年11月１日（土） から令和８年１月12日（月）まで 【場 所】 平戸城、亀岡公園、平戸港交流広場、平戸オランダ商館、鄭成功記念館付近



長崎県平戸市では、令和７年11月1日（土）から令和8年1月12日（月）の期間中、市内（平戸城・亀岡神社・平戸オランダ商館・平戸港交流広場・鄭成功記念館など）に点在する観光施設を色鮮やかなランタンでライトアップし、夜型観光の推進や周遊イベントを開催します。「平戸ナイトミュージアム」は今回で4回目となります。

【開催概要】

期間：令和７年11月１日（土） から令和８年１月12日（月）まで

時間：午後６時00分～午後9時00分

場所：平戸城、亀岡公園、平戸港交流広場、平戸オランダ商館、 鄭成功記念館付近

※鄭成功記念館エリアは令和７年11月16日（日）～令和８年1月12日（月）

午後６時00分～午後8時30分

【関連イベント等詳細情報】

〇点灯式

日時：令和7年11月16日（日） 午後4時～午後7時（点灯式は午後6時）

場所：平戸港交流広場

平戸港交流広場にて、よさこい踊り披露や、ナイトバブルショーなどでナイトミュージアムを盛り上げます。また、『Ｔｈｅ 曜 terrace』前では、平戸食材を使ったグルメの販売や「タイの漬け炙りずし」（数量限定）の振る舞いが行われます。



〇ミニイベント

日時：令和7年12月20日（土） 午後５時～

場所：鄭成功記念館

アトラクションやあつあつかまぼこの振る舞いなどでナイトミュージアムを盛り上げます。

〇ペットボトルアートに係るワークショップ

制作日時：令和7年10月29日（水）午前９時～ 田平北小学校 ※実施済

令和7年11月４日（火）午後１時30分～ 平戸小学校

場所：平戸港交流広場

令和５年にペットボトルを活用して制作した「HIRADO」のペットボトルを詰め替えるワークショップを通して小学生へのSDGs活動に取り組んでいきます。

【参考情報】

