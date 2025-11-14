神戸電鉄株式会社（本社：神戸市兵庫区、社長：井波 洋）では、クリスマスにちなんだ神戸電鉄粟生線活性化協議会の取組として、12月1日（月）～12月25日（木）の間、クリスマスをイメージする装飾を施した「クリスマス装飾列車」を運行します。

この「クリスマス装飾列車」には、沿線の幼稚園や保育園(所)にご協力いただき、サンタクロースへの願い事やメッセージが書かれたポスターを掲出するほか、神戸電鉄公式キャラクター“しんちゃん＆てつくん”をあしらった、デザインシールで車窓を装飾します。

さらに、12月13日（土）には、ご家族連れを対象に、車内で一緒に生演奏でクリスマスソングを歌ったり、“しんちゃん”が、クリスマスプレゼントをお渡ししたりする特別列車「電車に乗ってハッピークリスマス」を運行します。

当社では、将来の地域社会を支える子どもたちの健やかな成長を願うとともに、このようなイベントが、電車でのお出かけを増やしていただく契機となることを目指し、地域の活性化にも貢献したいと考えています。

概要は、次のとおりです。





■クリスマス装飾列車の運行

【運行期間】

2025年12月1日（月）～12月25日(木)

※運行時刻表は決まり次第、当社公式サイトにてご案内いたします。運行期間中であっても点検・整備等の都合により運行を休止させていただく場合があります。





【対象車両】2003-2202-2004号車の3両編成





【装飾内容】





車内ポスターの作成にご協力いただく予定の幼稚園・保育園（所） 計15園（所）





■「電車に乗ってハッピークリスマス」の概要

神鉄全線乗り放題のフリーパス（12月13日当日のみ有効）のほか、神戸電鉄公式キャラクターの“しんちゃん”が、走行するクリスマス装飾列車内で、クリスマスプレゼントとしてお菓子をお渡しします。そして、クリスマスソングなどの生演奏で、一足早いクリスマス気分でのお出かけをお楽しみください。





【名称】電車に乗ってハッピークリスマス

【開催日時】2025年12月13日（土）9時～※荒天中止

【行程】

第1回 西鈴蘭台駅（8時50分集合）→ 志染駅

第2回 小野駅（10時00分集合）→ 志染駅

第3回 志染駅（10時50分集合）→ 鈴蘭台駅

※各回30分程度のイベントです。

※ご乗車された駅から次の駅までの間、イベントにご参加いただけます。

※西鈴蘭台駅でご乗車されたお客様（第1回に参加）は小野駅までご乗車可能です。（第2回のイベントには参加できません。）

※小野駅でご乗車されたお客様(第2回に参加)は鈴蘭台駅までご乗車可能です。（第3回のイベントには参加できません。）

【参加費】

500円／人（3歳以下無料）

※イベント参加権および「神鉄全線乗り放題のフリーパス（新開地駅を除く・12月13日当日のみ有効）」と「お菓子セット」がセットとなります。

ただし乗車券不要の方（未就学児）へのフリーパスのお渡しはありません。

※3歳以下の方へのお菓子セットのお渡しはありません。

※集合場所までの交通費は各自のご負担となります。

【申込・定員】

事前申込制・各回先着40名

※11月20日（木）午前10時より下記申込フォームからお手続きください。

イベント申込URL

https://shintetsu-event.com/





【参加条件】

小学生以下のお子さまを含むグループ(1組4名様まで)でのお申込に限定させていただきます。

【申込についてのお問い合わせ先】

神鉄コミュニケーションズ（神鉄観光株式会社事業部）

TEL 078-521-0321 ※受付時間 平日10時～12時・13時～17時

【出演アーティスト】衣川亮輔さん

【司会等】神戸電鉄親善大使





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/558046/att_558046_1.pdf









神戸電鉄株式会社 http://www.shintetsu.co.jp/





リリース https://www.shintetsu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/251114.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1