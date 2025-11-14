バイオマテリアル市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月13に「バイオマテリアル市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バイオマテリアルに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バイオマテリアル市場の概要
バイオマテリアル市場に関する弊社の調査レポートによると、バイオマテリアル市場規模は 2035 年に約 8,809億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の バイオマテリアル市場規模は約 2,384億米ドルとなっています。バイオマテリアルに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 15.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、バイオマテリアル市場シェアの拡大は、ヘルスケア分野における進歩、特に再生医療や組織工学といった特定分野におけるバイオマテリアルの応用拡大によるものです。
これにより、バイオポリマー、生体活性セラミックス、その他の金属合金といったバイオマテリアルが、臓器再生、創傷治癒など、様々な特殊な手術において最適に活用されるようになりました。米国では、FDA（米国食品医薬品局）が2024年に「生体適合性とバイオマテリアルプログラム」に基づき、生体活性ポリマーやその他のハイブリッドバイオマテリアルを含む新規材料の早期承認申請手続きを開始すると発表しました。
バイオマテリアルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/biomaterials-market/61379
バイオマテリアルに関する市場調査では、医療分野の近代化に伴い、義肢やその他の外科用デバイスを含む高度な医療インプラントの需要増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
コラーゲン複合材、チタン合金、その他多くの生分解性ポリマーは、世界的な人口高齢化と近年の慢性疾患の増加を背景に注目を集めており、バイオマテリアル市場の発展につながっています。
しかしながら、今後数年間は生産コストの高さが市場の成長を抑制すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334459&id=bodyimage1】
バイオマテリアル市場セグメンテーションの傾向分析
バイオマテリアル市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、バイオマテリアルの市場調査は、材料タイプ別、アプリケーション別、原産地別と地域別に分割されています。
バイオマテリアル市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-61379
アプリケーション別に基づいて、バイオマテリアル市場は、整形外科インプラント、心血管デバイス、歯科アプリケーション、形成外科、創傷治癒に分割されています。これらのうち、整形外科インプラントは、予想されるタイムラインにおいて市場の大部分を占め、推定収益シェアは38.7%と見込まれます。
国立医学図書館の2023年の出版物に基づくと、米国における初回TKAの年間件数は2030年までに3.4百万件を超えると報告されており、今後数年間でロボット工学やその他の非侵襲的整形外科手術の導入が増加し、市場の発展が促進されることが示唆されています。
