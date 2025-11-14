【京都漆器×夫婦椀】ひさごデザインの蓋付き椀セットが贈り物に最適｜黒・朱内黒の上質ペア
日本の縁起文様として親しまれる“ひさご（瓢箪）”をモチーフにした、特別感あふれる2客セットです。
職人が一つひとつ丁寧に漆を塗り重ね、深みのある黒と、華やかで品のある朱内黒の組み合わせが食卓を優雅に彩ります。
蓋付き椀は保温性に優れ、汁物や雑煮、お吸い物などを美しく引き立て、日常使いはもちろん、
お正月・晴れの日・結婚祝いなど、特別なシーンにふさわしい佇まいです。
越前漆器ならではの丈夫さと軽やかさが魅力で、長く使える実用性の高さも人気の理由。
夫婦椀としてのペアセットは、夫婦円満・無病息災の願いを込めた贈り物としても最適です。
結婚祝い・両親へのギフト・引き出物・新築祝いなど、
「喜ばれる漆塗りギフト」をお探しの方にぜひおすすめしたい逸品です。
高級感のある化粧箱入りで、そのままプレゼントとしてお渡しいただけます。
伝統と美しさ、そして想いを届ける越前漆器の夫婦椀。
いつもの食卓に、ひとつ上質な時間を添えてみてはいかがでしょうか。
【夫婦椀】ひさご 黒・朱内黒 蓋付きのお椀 2客セット～漆塗り
https://naire-shop.com/naire-isuke-g10-03901/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334443&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
職人が一つひとつ丁寧に漆を塗り重ね、深みのある黒と、華やかで品のある朱内黒の組み合わせが食卓を優雅に彩ります。
蓋付き椀は保温性に優れ、汁物や雑煮、お吸い物などを美しく引き立て、日常使いはもちろん、
お正月・晴れの日・結婚祝いなど、特別なシーンにふさわしい佇まいです。
越前漆器ならではの丈夫さと軽やかさが魅力で、長く使える実用性の高さも人気の理由。
夫婦椀としてのペアセットは、夫婦円満・無病息災の願いを込めた贈り物としても最適です。
結婚祝い・両親へのギフト・引き出物・新築祝いなど、
「喜ばれる漆塗りギフト」をお探しの方にぜひおすすめしたい逸品です。
高級感のある化粧箱入りで、そのままプレゼントとしてお渡しいただけます。
伝統と美しさ、そして想いを届ける越前漆器の夫婦椀。
いつもの食卓に、ひとつ上質な時間を添えてみてはいかがでしょうか。
【夫婦椀】ひさご 黒・朱内黒 蓋付きのお椀 2客セット～漆塗り
https://naire-shop.com/naire-isuke-g10-03901/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334443&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ