【セミナー開催のご案内】ベトナム食品規制の基礎をマスター：基本制度の解説と最新草案のポイント
【セミナー開催のご案内】ベトナム食品規制の基礎をマスター：基本制度の解説と最新草案のポイント
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン （以下「WWIP」） は、2025年12月16日（火）14：00～16：30に、「ベトナム食品規制の基礎をマスター：基本制度の解説と最新草案のポイント」を開催いたします。
HP: https://wwip.co.jp/seminar20251216/
当セミナーの開催概要は以下の通りです。
日時
2025年12月16日（火）14：00～16：30 （10分程の休憩時間を含む）
テーマ
ベトナム食品規制の基礎をマスター：基本制度の解説と最新草案のポイント
講座のポイント
・ベトナム食品分類と管轄官庁について
・ベトナム食品通知/登録申請の手順とポイント
・広告ライセンス制度のポイント
・ベトナム食品規則の最新情報
講演内容項目
1）ベトナム食品の概要
・管轄官庁と法規制
・食品分類
2）食品に関する規制のご紹介とポイント
・成分規制
・クレーム規制
・パッケージ・ラベル規制
3）通知/登録申請のポイント解説
・登録申請：健康保護食品
・通知申請：栄養補助食品、一般食品
4）広告について
・広告ライセンス制度とは
・広告ライセンス申請のポイント
5）食品規則の最新情報
・2025年の食品草案のポイント
・ハラールの草案紹介
・ベトナムの食品市場状況の最新情報
＊内容は一部変更される可能性がありますことご了承ください。
受講対象者
食品販売、製造販売、に関わる企業のご担当者
食品の輸出に関わるご担当者
講師
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン
シニアコンサルタント 清水こゆき
■略歴
化粧品・健康食品を中心に、アセアン諸国・台湾・中東・インドにおける行政申請のコンサルタント。
各国の化粧品・健康食品をはじめとする規制調査にも注力している。
■専門および得意な分野・研究
アセアン諸国・台湾・中東・インドにおける化粧品、食品等の行政申請制度
中国における化粧品の行政申請制度
開催方法
当セミナーはZOOMを利用しWEB上で行います。
受講費用
一社につき40,000円（税別）
お申込み方法
＜peatixよりでお申し込みください＞
下記URLよりチケットをお申し込みください。Peatixのアカウントをお持ちでない方は、
大変お手数ですが同サイトから新規登録をお願いいたします。
https://vnfoodseminar251216.peatix.com
※お申込みは、企業様単位でお申し込みいただけます。
※お申込みを頂いた企業様からのご参加の場合、参加人数の制限はございません。
※月額コンサル締結企業様はお申し込み時に割引コードを入力することで無償でご受講いただけます。
※セミナーの受講は、企業様単位でお申し込みいただけます。
※お申込みを頂いた企業様に所属される方であれば、参加人数の制限はございません。
※お申込者様へはセミナー前営業日までに、ZOOMの参加URLとパスワードをお送りいたします。
※当日のスケジュールは、多少時間が前後することがございます。予めご了承下さい。
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL ： 03-6206-1723
Email： official@wwip.co.jp
配信元企業：株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン
