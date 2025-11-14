K-ブランドの「Qoo10出店止まり」課題を解決。韓国企業向け、日本市場での「ステディセラー化」支援プログラム開始
K-ブランドの「Qoo10出店止まり」課題を解決。韓国企業向け、日本市場での「ステディセラー化」支援プログラム開始
韓国企業の日本進出支援を専門とする株式会社プロジェクトシックス（本社：韓国ソウル市、代表取締役：ハン・サンウ）の日本におけるビジネスパートナーである株式会社ウィービングは、2025年11月13日（木）より、同社が韓国の消費財（K-コスメ、K-フード）企業に特化した、日本進出トータルサポートプログラム「NEW BOOST PROGRAM」の提供を開始することをお知らせします。
■ 背景：K-ブランドの「出店止まり」という社会課題 今回のプログラム開始の背景には、日本市場におけるK-コスメ（韓国コスメ）やK-フード（韓国食品）への継続的な高い関心があります。特に「Qoo10（キューテン） Japan」は、多くの韓国ブランドにとって日本進出の登竜門となっています。
しかし、出店はしたものの、「日本市場や顧客への深い理解に基づいた戦略の欠如」や「複雑な物流・販売プロセスの構築」につまずき、認知度向上や売上拡大に至らず**「出店しただけ」の状態で停滞してしまうケース**が少なくありません。
弊社は、こうした「戦略なき進出」による機会損失を防ぎ、優れた韓国ブランドを日本の消費者に届け、**「長く愛されるステディセラー」**として定着させるための戦略的かつ体系的なサポートが必要であると考え、本プログラムの開発に至りました。
■ 新プログラム「NEW BOOST PROGRAM」の概要 「NEW BOOST PROGRAM」は、韓国ブランドの日本市場進出において、「単なる運営代行」ではなく、ブランドの成功的な定着を目的とした戦略的かつ体系的なサポートを提供する点に最大の特長があります。
特に「Qoo10 Japan」での成功を足掛かりとした市場拡大を目指し、ブランドの立ち上げから成長までを一気通貫で支援します。
【プログラムの主な特徴】
「売る前」の徹底した戦略構築（MD事前協議）： 日本進出が未定の段階から、Qoo10 MDとの事前協議や日本市場の綿密な分析に基づき、ブランドのポジショニング戦略、主力商品の選定、最適な物流・輸出プロセスの構築までを設計します。
認知度と売上を両立するチャネル運営・広告戦略： ブランドの公式販売チャネル構築はもちろん、Qoo10内の「メガ割」など大型プロモーションや常設企画展の運営、チャンネル広告システムの最適化まで、認知度と実販売（実売）を同時に最大化します。
「ステディセラー化」を目指す継続的サポート： 単発的な施策に留まらず、月次・四半期・年間の詳細な販売戦略を立案・実行し、日本市場で長く愛されるブランドへと成長できるよう、実行部隊として伴走します。
■ 今後の展望 株式会社プロジェクトシックスは、「NEW BOOST PROGRAM」の提供を通じて、2026年までに韓国の有望な中小企業30ブランドの日本市場における安定的定着（ステディセラー化）を支援することを目標としています。
今後は、Qoo10での成功を基盤としたオフラインチャネルへの展開支援なども視野に入れ、日本市場への進出を希望する韓国企業と、優れた韓国ブランドを求める日本市場との架け橋となるべく、サービスの拡充に努めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334285&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ウィービング
韓国企業の日本進出支援を専門とする株式会社プロジェクトシックス（本社：韓国ソウル市、代表取締役：ハン・サンウ）の日本におけるビジネスパートナーである株式会社ウィービングは、2025年11月13日（木）より、同社が韓国の消費財（K-コスメ、K-フード）企業に特化した、日本進出トータルサポートプログラム「NEW BOOST PROGRAM」の提供を開始することをお知らせします。
■ 背景：K-ブランドの「出店止まり」という社会課題 今回のプログラム開始の背景には、日本市場におけるK-コスメ（韓国コスメ）やK-フード（韓国食品）への継続的な高い関心があります。特に「Qoo10（キューテン） Japan」は、多くの韓国ブランドにとって日本進出の登竜門となっています。
しかし、出店はしたものの、「日本市場や顧客への深い理解に基づいた戦略の欠如」や「複雑な物流・販売プロセスの構築」につまずき、認知度向上や売上拡大に至らず**「出店しただけ」の状態で停滞してしまうケース**が少なくありません。
弊社は、こうした「戦略なき進出」による機会損失を防ぎ、優れた韓国ブランドを日本の消費者に届け、**「長く愛されるステディセラー」**として定着させるための戦略的かつ体系的なサポートが必要であると考え、本プログラムの開発に至りました。
■ 新プログラム「NEW BOOST PROGRAM」の概要 「NEW BOOST PROGRAM」は、韓国ブランドの日本市場進出において、「単なる運営代行」ではなく、ブランドの成功的な定着を目的とした戦略的かつ体系的なサポートを提供する点に最大の特長があります。
特に「Qoo10 Japan」での成功を足掛かりとした市場拡大を目指し、ブランドの立ち上げから成長までを一気通貫で支援します。
【プログラムの主な特徴】
「売る前」の徹底した戦略構築（MD事前協議）： 日本進出が未定の段階から、Qoo10 MDとの事前協議や日本市場の綿密な分析に基づき、ブランドのポジショニング戦略、主力商品の選定、最適な物流・輸出プロセスの構築までを設計します。
認知度と売上を両立するチャネル運営・広告戦略： ブランドの公式販売チャネル構築はもちろん、Qoo10内の「メガ割」など大型プロモーションや常設企画展の運営、チャンネル広告システムの最適化まで、認知度と実販売（実売）を同時に最大化します。
「ステディセラー化」を目指す継続的サポート： 単発的な施策に留まらず、月次・四半期・年間の詳細な販売戦略を立案・実行し、日本市場で長く愛されるブランドへと成長できるよう、実行部隊として伴走します。
■ 今後の展望 株式会社プロジェクトシックスは、「NEW BOOST PROGRAM」の提供を通じて、2026年までに韓国の有望な中小企業30ブランドの日本市場における安定的定着（ステディセラー化）を支援することを目標としています。
今後は、Qoo10での成功を基盤としたオフラインチャネルへの展開支援なども視野に入れ、日本市場への進出を希望する韓国企業と、優れた韓国ブランドを求める日本市場との架け橋となるべく、サービスの拡充に努めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334285&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ウィービング
プレスリリース詳細へ