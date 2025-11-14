韓国発・敏感肌ケア「LUASSENCIA」、群馬「GFEST.2025」に初出展。フェス後の“リカバリー需要”に照準
株式会社MOA C&C（本社：韓国ソウル市、代表：金 炳賢）の日本におけるパートナーである株式会社ウィービングは、韓国のスキンケアブランド「LUASSENCIA（ルアセンシア）」が「GFEST.2025」へ出展することをお知らせします。
同ブランドは、2025年11月22日（土）および23日（日）にGメッセ群馬（群馬県高崎市）で開催される音楽フェスティバル「GFEST.2025」に協賛スポンサーとして参加し、プロモーションブースを初出展します。
■ 出展背景：野外フェスと「リカバリースキンケア」の接点 今回の出展背景には、アフターコロナにおける野外フェスティバルの活況と、それに伴う**「アクティブシーンでのスキンケア需要」の高まり**があります。
特に、日差しや汗、環境ストレスに長時間さらされるフェス環境下では、肌への負担を最小限にし、速やかに肌状態を整える「リカバリーケア」への関心が高まっています。
「LUASSENCIA」は、元々「美容施術の直後、肌が最も敏感な時にも安心して使える製品が欲しい」というお客様の声から誕生した、肌の回復・再生に特化した韓国発のスキンケアブランドです。施術直後のデリケートな肌状態に着目して開発された製品群が、フェス後の敏感になりがちな肌のケアニーズにも合致すると考え、今回の出展を決定しました。
■ 「LUASSENCIA」ブースの主な展開内容 「GFEST.2025」のブースでは、ブランドのコンセプトである「敏感な瞬間のための、安心できる回復ソリューション」を体感いただける主力製品を紹介します。
主力製品のタッチ＆トライ（お試し） 韓国のレビューサイトで高い評価（※）を得ている以下の主力製品を、実際に手にとってお試しいただけます。
「メディセンス C.P.R クリーム」: 外部刺激によって敏感になった肌を落ち着かせ、うるおいバリアをサポートします。
「メディセンス ダーマケア RX マスクパック」: フェスで火照った肌にも使いやすいシートマスク。肌に水分を集中補給し、健やかな状態に導きます。
（※ C.P.R クリームは韓国レビューにて平均5.0点（レビュー49件）、RXマスクパックは平均4.9点（レビュー39件）を獲得。2025年11月時点）
ブース来場者限定キャンペーン 製品のお試しのほか、ご来場者様限定のサンプリングイベントや、ブランド公式SNSのフォローキャンペーンなどを実施予定です。 （※注：DREAM NEWSの規定上、「割引」や「プレゼント」といった直接的な広告表現は避け、「サンプリング」「キャンペーン」という表現を使用しています。）
■ 今後の展望 株式会社MOA C&Cは、今回の「GFEST.2025」への参加を足がかりとして、日本のZ世代やアクティブなライフスタイルを持つ方々へ「LUASSENCIA」ブランドの認知を拡大します。今後も、日本の消費者がK-ビューティーの機能性を直接体験できるオフラインイベントへの参加を積極的に強化していく計画です。
■ 会社概要 【株式会社MOA C&Cおよび「LUASSENCIA」について】 株式会社MOA C&Cは、「あなたのすべての美しさが始まる場所」というスローガンのもと、韓国・ソウルを拠点に事業を展開するビューティーカンパニーです。 同社が運営する「LUASSENCIA（ルアセンシア）」は、「美容施術直後の敏感肌」にも使えるソリューションを求める声に応えて誕生した、肌の回復・再生に特化したスキンケアブランドです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334281&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ウィービング
同ブランドは、2025年11月22日（土）および23日（日）にGメッセ群馬（群馬県高崎市）で開催される音楽フェスティバル「GFEST.2025」に協賛スポンサーとして参加し、プロモーションブースを初出展します。
■ 出展背景：野外フェスと「リカバリースキンケア」の接点 今回の出展背景には、アフターコロナにおける野外フェスティバルの活況と、それに伴う**「アクティブシーンでのスキンケア需要」の高まり**があります。
特に、日差しや汗、環境ストレスに長時間さらされるフェス環境下では、肌への負担を最小限にし、速やかに肌状態を整える「リカバリーケア」への関心が高まっています。
「LUASSENCIA」は、元々「美容施術の直後、肌が最も敏感な時にも安心して使える製品が欲しい」というお客様の声から誕生した、肌の回復・再生に特化した韓国発のスキンケアブランドです。施術直後のデリケートな肌状態に着目して開発された製品群が、フェス後の敏感になりがちな肌のケアニーズにも合致すると考え、今回の出展を決定しました。
■ 「LUASSENCIA」ブースの主な展開内容 「GFEST.2025」のブースでは、ブランドのコンセプトである「敏感な瞬間のための、安心できる回復ソリューション」を体感いただける主力製品を紹介します。
主力製品のタッチ＆トライ（お試し） 韓国のレビューサイトで高い評価（※）を得ている以下の主力製品を、実際に手にとってお試しいただけます。
「メディセンス C.P.R クリーム」: 外部刺激によって敏感になった肌を落ち着かせ、うるおいバリアをサポートします。
「メディセンス ダーマケア RX マスクパック」: フェスで火照った肌にも使いやすいシートマスク。肌に水分を集中補給し、健やかな状態に導きます。
（※ C.P.R クリームは韓国レビューにて平均5.0点（レビュー49件）、RXマスクパックは平均4.9点（レビュー39件）を獲得。2025年11月時点）
ブース来場者限定キャンペーン 製品のお試しのほか、ご来場者様限定のサンプリングイベントや、ブランド公式SNSのフォローキャンペーンなどを実施予定です。 （※注：DREAM NEWSの規定上、「割引」や「プレゼント」といった直接的な広告表現は避け、「サンプリング」「キャンペーン」という表現を使用しています。）
■ 今後の展望 株式会社MOA C&Cは、今回の「GFEST.2025」への参加を足がかりとして、日本のZ世代やアクティブなライフスタイルを持つ方々へ「LUASSENCIA」ブランドの認知を拡大します。今後も、日本の消費者がK-ビューティーの機能性を直接体験できるオフラインイベントへの参加を積極的に強化していく計画です。
■ 会社概要 【株式会社MOA C&Cおよび「LUASSENCIA」について】 株式会社MOA C&Cは、「あなたのすべての美しさが始まる場所」というスローガンのもと、韓国・ソウルを拠点に事業を展開するビューティーカンパニーです。 同社が運営する「LUASSENCIA（ルアセンシア）」は、「美容施術直後の敏感肌」にも使えるソリューションを求める声に応えて誕生した、肌の回復・再生に特化したスキンケアブランドです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334281&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ウィービング
プレスリリース詳細へ