2025年12月期第3四半期決算説明動画公開のお知らせ

当社は、投資家の皆さまに対するIR活動の一環として、2025年12月期第3四半期決算説明動画および書き起こし記事を公開しましたので下記のとおりお知らせいたします。

2025年11月13日に開示した2025年12月期第3四半期決算についての説明動画を公開しました。説明資料に加えて、動画を配信することで、より多くの方に当社に関する情報をお届けできればと考えております。当社の決算状況や2025年中期経営計画「GLM100」の進捗状況についてご理解を深めていただく一助となれば幸いです。

当日にオンラインで開催した決算説明会のアーカイブは、当社公式YouTubeチャンネル「GLMチャンネル」にてご覧いただけます。（URL：https://youtu.be/BaOqWxpIj98?si=8lMqt6k0EpADY49Q）

また、決算説明会の書き起こし記事（ログミーファイナンス）については、後日公開予定です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20953/table/243_1_d67cdf51b6cd01c54746e88978d174e3.jpg?v=202511140528 ]

「決算速報！驚異の伸び率、第3Qは前年同期比で売上5割増・経常益は3倍強 通期予想を上方修正・配当も増額に」

URL：https://youtu.be/da-8Jldqmyw

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=da-8Jldqmyw ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20953/table/243_2_f3e3d294e1a53f6b02fcdc608f935573.jpg?v=202511140528 ]

「第3四半期も売上高・経常利益ともに過去最高を更新。各事業順調に推移する見通しのため連結業績予想を上方修正し、配当予想も増配」

URL：https://www.youtube.com/watch?v=8EcmnrUM978

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8EcmnrUM978 ]

【GLM 会社概要】

社名： 株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立： 2005年 ３月

資本金： 610百万円（2025年 6月末現在）

代表： 代表取締役社長 金 大仲

本社： 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業： 不動産ソリューション事業（投資用不動産の開発、再生、土地企画）

会社HP：https://www.global-link-m.com/