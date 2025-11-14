COLNAGO：11月29日（土）限定｜リミテッドテストライドツアー in 大阪・池田「.Canvas」
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアのロードバイク コルナゴ が、2025年11月29日（土）、大阪府池田市の 「.Canvas」 にて、リミテッドテストライドツアー を開催いたします。
昨年2度にわたり開催し、ご好評をいただいた予約制の試乗会。今回もご希望のモデルを約1時間、じっくりとご体感いただけます。
第3回となる今回は、ツール・ド・フランスで活躍した Y1Rs、V5Rs に加え、C68 Road や V4 など、より幅広いラインナップをご用意。
これまで以上に多くのライダーのご希望にお応えできる内容となっています。
イベントは 1日限定・完全予約制。定員に達し次第、受付を締め切らせていただきますので、ご検討中の方はぜひお早めにお申し込みください。
▼詳細はコルナゴ公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/
