SHIFT、Salesforce認定資格取得数が250を突破
お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくりを支援する株式会社SHIFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大、プライム市場：3697、以下SHIFT）は、保有する有効なSalesforce認定資格数が250を超えたことをお知らせします。
SHIFTは、2021年より専門チームを立ち上げ、Salesforce導入・利活用支援(https://service-wp-stg.shiftinc.biz/service/salesforce_oc/)の提供を開始しました。祖業であるソフトウェアの品質保証・テストサービスで培ったノウハウを活かし、さまざまな業界・業種の企業に対する導入・定着支援、内製化支援の実績を積み重ね、2022年7月にはSalesforceのコンサルティングパートナーに認定されています。
事業が急拡大するなか人材確保・育成にも注力し、Salesforceの最新動向・業界動向に関する勉強会の定期開催や積極的な採用活動などの取り組みも進めてきました。その結果、チーム立ち上げから約4年間でSalesforce人材は約10倍の60人、認定資格取得数は約28倍の278まで大きく成長しました。
SHIFTは、今後もSalesforce人材をはじめとするDX人材の育成を進めるとともに、Salesforceのみならず、Tableau等の関連ソフトウェアを起点としたより高度なDXソリューションの開発・提供を進め、複雑化・多様化するDX課題の解決に貢献してまいります。
保有するSalesforce認定資格（2025年10月末時点）：278
■CRM管理者関連資格：72
Salesforce Certified CPQ Administrator：1
Salesforce Certified Marketing Cloud Engagement Administrator：5
Salesforce Certified Platform Administrator ：57
Salesforce Certified Platform Administrator II ：9
■アーキテクト関連資格：11
Salesforce Certified Application Architect：2
Salesforce Certified Platform Data Architect：2
Salesforce Certified Platform Development Lifecycle and Deployment Architect：1
Salesforce Certified Platform Identity and Access Management Architect：1
Salesforce Certified Platform Integration Architect：1
Salesforce Certified Platform Sharing and Visibility Architect：3
Salesforce Certified System Architect：1
■Associate Certifications：29
Salesforce Certified AI Associate：29
■コンサルタント関連資格：63
Salesforce Certified CRM Analytics and Einstein Discovery Consultant：2
Salesforce Certified Data Cloud Consultant：8
Salesforce Certified Experience Cloud Consultant：7
Salesforce Certified Field Service Consultant：2
Salesforce Certified Marketing Cloud Account Engagement Consultant：3
Salesforce Certified Marketing Cloud Engagement Consultant：1
Salesforce Certified Nonprofit Success Pack Consultant：1
Salesforce Certified OmniStudio Consultant：1
Salesforce Certified Sales Cloud Consultant：19
Salesforce Certified Service Cloud Consultant：19
■開発者関連資格：63
Salesforce Certified Agentforce Specialist：9
Salesforce Certified B2C Commerce Cloud Developer：3
Salesforce Certified JavaScript Developer：2
Salesforce Certified Marketing Cloud Engagement Developer：1
Salesforce Certified MuleSoft Developer：1
Salesforce Certified OmniStudio Developer：1
Salesforce Certified Platform App Builder：31
Salesforce Certified Platform Developer：12
Salesforce Certified Tableau Data Analyst ：3
■Marketing関連資格：13
Salesforce Certified Marketing Cloud Account Engagement Specialist：9
Salesforce Certified Marketing Cloud Email Specialist：4
■Other Certifications：11
Salesforce Certified Platform Foundations：11
■Sales Certifications：2
Salesforce Certified Sales Foundations：2
■Specialists Certifications：12
Salesforce Certified Tableau Desktop Foundations：12
■Technical Consultant：2
Marketing Cloud Personalization Accredited Professional：1
Process Automation Accredited Professional：1
セールスフォース・ジャパン主催の国内最大級イベント・Agentforce World Tour Tokyoに出展
SHIFTは、2025年11月20日（木）・21日（金）に開催される、株式会社セールスフォース・ジャパン主催の国内最大級イベント「Agentforce World Tour Tokyo」にGoldスポンサーとして協賛し、ブースを出展します。
ブースでは、SaaS・IT資産一元管理ツール「ワスレナイ(https://lp.wasurenai.jp/)」や、次世代スマートコンタクトセンター「AICO(https://shiftplus.inc/service/aico)」など、企業の各部門のDXのお困りごとを解決する、さまざまなDX・Salesforce関連ソリューションをデモンストレーションとともにご紹介します。ぜひお気軽にお立ち寄りください。
ブース出展内容・メンバー紹介 :
https://note.shiftinc.jp/n/n7b5892ab3d19
イベント概要
・主催：株式会社セールスフォース・ジャパン
・会期：2025年11月20日（木）・21日（金）
・開場：ザ・プリンスパークタワー東京（東京都港区芝公園4-8-1 B2）
・参加費：無料（事前登録制）
イベント詳細 :
https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/?d=701ed00000hMk1pAAC&utm_source=sfdc&utm_medium=tp_email&utm_campaign=jp-alllobcon&utm_content=all-ipevent-701ed00000hMk1pAAC&eid=jp-sfdc
SHIFTのSalesforce導入・利活用支援
DX構想策定支援からSalesforce導入、AgentforceやData CloudをはじめとするAIソリューションを活用した支援まで、お客様のSalesforce活用効果を最大化するトータルサポートを提供します。UI/UX、カスタマーサクセス、BPO等の各領域で培ったSHIFTグループの多様なノウハウ・ソリューションを組み合わせ、管理者、利用者双方の目線で理想的な運用・活用を実現します。
サービス詳細 :
https://service.shiftinc.jp/service/salesforce_oc/
お問い合わせ :
https://service.shiftinc.jp/contact/
運用目線のSalesforceブログ :
https://note.shiftinc.jp/m/m047749d68267
