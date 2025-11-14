「大宮スイーツ＆カフェ専門学校」×「大宮献血ルームウエスト」手作りスイーツ・コーヒープレゼントキャンペーンを実施！
大宮スイーツ＆カフェ専門学校（所在地：埼玉県さいたま市）では、地域社会への貢献活動の一環として「大宮献血ルームウエスト」と連携し、献血にご協力いただいた方へ本校学生が製作した「紅茶のパウンドケーキ」と「ドリップコーヒー」をプレゼントするキャンペーンを実施しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334464&id=bodyimage1】
献血ルームを訪れた方への感謝の気持ちを込めて、学生たちが授業で学んだ技術を活かし、ひとつひとつ手作りしたスイーツをプレゼント。さらに、同校の学生が授業の一環としてネット販売も行っているオリジナルブレンドのドリップコーヒーもセットでお渡ししました。コーヒー豆のブレンドからパッケージデザインまで学生自らが手がけた、想いのこもった商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334464&id=bodyimage2】
第1回目の実施では、通常の約1.2倍の方が献血に参加され、多くの方々に本校学生の作品を手に取っていただきました。
学生たちにとっても「作る」だけでなく、献血協力者の方々への気持ちを考え、「お菓子を通じて感謝を伝える」という貴重な体験となりました。
実施日程
第1回： 2025年9月7日（土）・8日（日）［実施済］
第2回： 2025年12月8日（月）～12日（金）［実施予定］
第3回： 2026年3月23日（月）～27日（金）［実施予定］
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334464&id=bodyimage3】
関連ページ
日本赤十字社さいたま赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/saitama/2025/08/post-734.html
【公式Instagram】大宮献血ルームウエスト
@omiya_kenketsu_west
本件に関するお問い合わせ
大宮スイーツ＆カフェ専門学校
HP：https://www.sanko.ac.jp/omiya-sweets/
TEL：048-658-0870
担当：落合
メール：ochiai-hina@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334464&id=bodyimage1】
献血ルームを訪れた方への感謝の気持ちを込めて、学生たちが授業で学んだ技術を活かし、ひとつひとつ手作りしたスイーツをプレゼント。さらに、同校の学生が授業の一環としてネット販売も行っているオリジナルブレンドのドリップコーヒーもセットでお渡ししました。コーヒー豆のブレンドからパッケージデザインまで学生自らが手がけた、想いのこもった商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334464&id=bodyimage2】
第1回目の実施では、通常の約1.2倍の方が献血に参加され、多くの方々に本校学生の作品を手に取っていただきました。
学生たちにとっても「作る」だけでなく、献血協力者の方々への気持ちを考え、「お菓子を通じて感謝を伝える」という貴重な体験となりました。
実施日程
第1回： 2025年9月7日（土）・8日（日）［実施済］
第2回： 2025年12月8日（月）～12日（金）［実施予定］
第3回： 2026年3月23日（月）～27日（金）［実施予定］
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334464&id=bodyimage3】
関連ページ
日本赤十字社さいたま赤十字血液センター
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/saitama/2025/08/post-734.html
【公式Instagram】大宮献血ルームウエスト
@omiya_kenketsu_west
本件に関するお問い合わせ
大宮スイーツ＆カフェ専門学校
HP：https://www.sanko.ac.jp/omiya-sweets/
TEL：048-658-0870
担当：落合
メール：ochiai-hina@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ