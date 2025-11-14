メタバースプラットフォームResoniteで開催。 桜兎フルガさん主催のクライミング大会に協賛します。
スマートデバイス・VR関連アクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、2025年11月14日、メタバース内で活躍するバーチャルアイドルの桜兎フルガさんが主催するイベント「原寸大スカイツリークライミング大会」に協賛することを発表いたしました。出場者全員に参加賞を提供いたします。
同大会は2025年11月24日（日）22:00から、メタバースプラットフォームのResonite内ワールドで開催されます。
桜兎フルガさんとは
桜兎（おと）フルガさんは、2021年に活動を開始し、主にメタバース内で活躍するバーチャルアイドルです。歌って踊れるのはもちろんのこと、軽妙でありながら包容力の溢れるトークに定評があり、開催されるイベントには多くのファンが詰めかけます。
原寸大建築物登攀レース
「原寸大スカイツリークライミング大会」は、桜兎フルガさんがメタバースプラットフォームResoniteで開催するイベントです。
Resoniteでは移動手段として、通常の「歩行」の他に「フライ」があり、自在に宙を移動できることもあって、多くのユーザが「フライ」方式を楽しんでいます。
本イベントでは、出場者（クライマー）に「歩行モード限定」の制約を付け、東京スカイツリーを模したモデルを両手の動きだけで登ります。
二名一組のチーム制ですが、実際に登攀するのは一人だけ。もう一方（ナビゲーター）は残りの高さや他のチームの状況を確認するサポート役で、クライマーはひとりで634mを登らなければなりません。疲れて手を離せば地上に向かって落下、最初から登り直しという、大変過酷なレースです。
出場者募集中です
本大会は、Resoniteにログインできる方ならどなたでもエントリーできます。ルールも操作も簡単なので初心者でも心配ありません。
エントリーは専用の応募フォームに代表者が登録をすることで行われ、11月22日23:59締切となっています。なお、応募多数の場合は先着順となる場合があります。
参加賞提供で協賛します
当社は桜兎フルガさんのメタバースを盛り上げる活動に共感し、本大会に出場するチームの皆様に「参加賞（ROOXオンラインで使えるクーポン1,100円分）」を提供することで協賛いたします。
桜兎さんのライブイベント「原寸大スカイツリークライミング大会」は、2025年11月24日（日）22:00から、メタバースプラットフォームのResonite内ワールドで開催されます。このイベントはYouTubeでライブ配信される予定です。
【イベント詳細】
名称 ：原寸大スカイツリークライミング大会
主催 ：桜兎フルガ
実況MC： Orange （X：@orange_3134）
企画協賛： ソーシャルノバ、fukuro（X：@mad_Murer）、株式会社ROOX
開催日時 ：2025年11月24日（日）22:00～23:00
場所 ：Resonite内ワールド
入場方法 ：Resoniteにログイン後「oto_furuga」にJoin
参加・閲覧にはSteamからResoniteアプリケーションをPCにインストールし、アカウントを作成する必要があります。
【参加者募集要綱】
参加条件：２名一組で、共にResoniteにログインできる環境があること。
登攀選手はVR環境であること。（ナビゲーターはPCで可）
