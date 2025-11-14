【ウェスティン ルスツリゾート】選んで、組み合わせて、あなただけの一杯を。スープや麺を組み合わせてお好きな麺が楽しめる「B Noodle BAR」12月13日（土）より新登場

マリオット・インターナショナル

ウェスティン ルスツリゾート（北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人 津田 秀紀）では、

12月13日からの期間限定で、ホテル内レストランの「ボナペティ」にて、お好みの一杯が味わえる「B Noodle Bar」が新登場いたします。お好きな麺やスープ、トッピングをカスタマイズでき、食の楽しみが広がります。あなただけのオリジナルヌードルをぜひお楽しみください。

B Noodle Bar

この冬初登場の「選べるヌードル」のレストラン。スキーやウィンタースポーツを楽しんだ後にぴったりの新しい食体験をご提供します。

北海道産小麦を使ったラーメンやうどん、さらにフォーやヴィーガンヌードルなど、様々な味覚に応える多彩な麺をご用意しました。スープはみそ、豚骨、和風出汁などから選べ、トッピングも楽しめ、寒い冬に心も体も温まる一杯をお楽しみいただけます。日本のラーメン文化を体験したい海外のお客様にもおすすめです。さらに、豊富なサイドメニューや焼きたてピザもラインアップ。夕食としてはもちろん、アルコールを楽しんだ後の〆にも最適です。

「B Noodle Bar」であなたの好みに合わせた「特別な一杯」が、きっと見つかります。

メニューオーダーについて

・STEP１…麺を1種類お選びいただきます（ラーメンやうどん、フォーなど5種類）。

・STEP２…スープを1種類お選びいただきます（味噌や醤油、ビーガンスープなど6種類）。

・STEP3…トッピングや調味料を3種類お選びいただきます（野菜やねぎ、豚ひき肉など25種類）。

・オプション（有料）…プロテインメニューを追加できます（魚のソテー、グリルチキンなど）。

【料金】…B Noodle Bar 2,200円（税込）

※メニューはHPでご覧いただけます。B Noodle Bar(https://rusutsu.com/dining/b-noodle-bar/)

サイドメニュー

ホテルメイドの焼きたてピザをテイクアウトできます

ヌードルの他にも、気軽に楽しめるおつまみやごはんのお供にぴったりのサイドメニューもご用意しております。

チキンウイングやシェフ特製の近海マグロのナチョスやサラダなど豊富なラインナップ。

お持ち帰りできる焼きたてピザもあり、ご家族や仲間とのパーティーの1品としてもおすすめです。

■レストラン ボナペティ

場所 ウェスティン ルスツリゾート1階

提供時間 17：30～21：00

■ウェスティン ルスツリゾートについて

北海道で初めてのウェスティンホテルとして2015年に開業。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂を備え、夏はゴルフ場に直結しており、冬はスキー場までペアリフトでアクセスできる好立地でオールシーズンアクティビティをお楽しみいただけます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を受賞。

ウェスティン ルスツリゾートHP

https://www.marriott.com/ja/hotels/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/overview/

ウェスティン ルスツリゾートInstagram

https://www.instagram.com/westinrusutsu/

■ルスツリゾートについて

ルスツリゾートは、札幌・新千歳空港から約90 分、支笏洞爺国立公園に囲まれたオールシーズンリゾート。3つの山に37コース、総滑走距離42km（1,378エーカー）、4つのゴンドラと14のリフトを所有し、平均年間降雪量は14m（45 フィート）と、良質なパウダースノーが降り積もります。ゲレンデの美しい森林風景や洞爺湖や羊蹄山などの雄大な景色も魅力で、犬ぞりやスノーモービルなどのスノーアクティビティも豊富。宿泊施設は「ルスツリゾートホテル＆コンベンション」「ウェスティンルスツリゾート」の2つのホテルに加えて、ログハウスやコテージがある。2020年12月にはコンドミニアムスタイルのプレミアムホテル「The Vale Rusutsu」も誕生し、滞在スタイルに合わせたリゾートステイが可能。World Ski Awardsにおいては2017・2018・2019・2021・2024・2025年に「Japan‘s Best Ski Resort」部門で最優秀賞受賞、日本最多の6回受賞。

ルスツリゾートHP

https://rusutsu.com/

■ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るHeavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、Xや Instagram （@westin）で最新情報をご案内しています。

ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。