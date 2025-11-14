構造ヘルスモニタリング市場、スマートセンサー技術の革新と世界的なインフラ整備の進展により、2033年までに145.13億米ドルに到達
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334467&id=bodyimage1】
最新の産業推計によると、グローバルな構造ヘルスモニタリング 市場は、2025年にUSD 4,844.6百万と見込まれ、2033年にはUSD 14,513.3百万へと拡大し、2025年～2033年の期間に年平均成長率（CAGR）14.7%という高い成長が予測されています。主な成長要因には、センサー技術の飛躍的進化、ワイヤレスモニタリングソリューションの普及、アジア太平洋・北米・欧州で進む大規模インフラ投資が挙げられます。
無料サンプルはこちら：
https://straitsresearch.com/jp/report/structural-health-monitoring-market/request-sample
市場概要
構造ヘルスモニリングは、従来の手動点検に代わり、リアルタイムでデータを活用した非破壊評価を実現する技術です。SHMシステムは劣化の検知、構造応力の定量化、故障予測、保守コスト削減を可能にし、土木工学、航空宇宙、防衛、エネルギー、鉱業など多様な分野で導入が広がっています。
米国、日本、英国など先進国で進むインフラの老朽化は、予測保全への移行を強く後押ししています。橋梁・トンネル・工業設備などの老朽構造物が増加する中、政府および民間事業者は重大事故の回避や運用停止の抑制を目的に、SHM導入を加速させています。
アジア太平洋地域は、都市化の進展、交通インフラ拡張、大型建設プロジェクトにより、世界最大の市場となっています。一方、北米はスマート産業技術や再生可能エネルギーインフラの採用加速により、最も急速に成長している地域です。
主な市場ハイライト
- 市場規模（2024年）：USD 4,223.7百万
- 市場予測（2033年）：USD 14,513.3百万
- CAGR（2025-2033）：14.7%
- 最大地域（2024年）：アジア太平洋
- 最速成長地域：北米
- 主導コンポーネント：ハードウェア（CAGR 14.2%）
- 最大エンドユーザー：土木工学（CAGR 14.3%）
詳細レポートはこちら：
https://straitsresearch.com/jp/report/structural-health-monitoring-market
市場ドライバー
1. 従来点検手法に比べた高い効率性
従来の目視検査や非破壊検査（NDT）は、視認性の制限や評価のばらつき、早期劣化検知の難しさといった課題があります。一方、SHMはリアルタイムでの継続監視が可能で、高精度のデータが得られるため、完全な状態基準保全（CBM）を実現します。
SHMセンサーは、亀裂進展、振動挙動、ひずみ、温度変化、変位などのデータを取得し、安全性向上と保守費用の削減に寄与します。
2. センサー技術の進化
光ファイバーセンサー、傾斜計、ひずみゲージ、振動ワイヤーセンサーなど最先端センサーにより、データ精度が大幅に向上。ワイヤレスセンサーの普及で設置費用も低減しています。
Toshiba などの企業は、車両走行や環境要因による弾性波を利用した音響放射（AE）技術を応用し、亀裂位置の高精度検知を実現しています。
市場の制約
高い導入コスト
高度センサー、配線設備、構造統合、専門エンジニアリングなどが必要なため、初期コストが高く、特に予算が限られるインフラ案件では普及の妨げとなっています。
市場機会
インフラ投資の増加
都市化の進展、交通・再エネ・公共インフラへの投資が拡大しており、SHM需要を後押し。世界銀行によると、民間インフラ投資は409プロジェクトでUSD 96.7億に達し、長期的な市場拡大が見込まれます。
最新の産業推計によると、グローバルな構造ヘルスモニタリング 市場は、2025年にUSD 4,844.6百万と見込まれ、2033年にはUSD 14,513.3百万へと拡大し、2025年～2033年の期間に年平均成長率（CAGR）14.7%という高い成長が予測されています。主な成長要因には、センサー技術の飛躍的進化、ワイヤレスモニタリングソリューションの普及、アジア太平洋・北米・欧州で進む大規模インフラ投資が挙げられます。
無料サンプルはこちら：
https://straitsresearch.com/jp/report/structural-health-monitoring-market/request-sample
市場概要
構造ヘルスモニリングは、従来の手動点検に代わり、リアルタイムでデータを活用した非破壊評価を実現する技術です。SHMシステムは劣化の検知、構造応力の定量化、故障予測、保守コスト削減を可能にし、土木工学、航空宇宙、防衛、エネルギー、鉱業など多様な分野で導入が広がっています。
米国、日本、英国など先進国で進むインフラの老朽化は、予測保全への移行を強く後押ししています。橋梁・トンネル・工業設備などの老朽構造物が増加する中、政府および民間事業者は重大事故の回避や運用停止の抑制を目的に、SHM導入を加速させています。
アジア太平洋地域は、都市化の進展、交通インフラ拡張、大型建設プロジェクトにより、世界最大の市場となっています。一方、北米はスマート産業技術や再生可能エネルギーインフラの採用加速により、最も急速に成長している地域です。
主な市場ハイライト
- 市場規模（2024年）：USD 4,223.7百万
- 市場予測（2033年）：USD 14,513.3百万
- CAGR（2025-2033）：14.7%
- 最大地域（2024年）：アジア太平洋
- 最速成長地域：北米
- 主導コンポーネント：ハードウェア（CAGR 14.2%）
- 最大エンドユーザー：土木工学（CAGR 14.3%）
詳細レポートはこちら：
https://straitsresearch.com/jp/report/structural-health-monitoring-market
市場ドライバー
1. 従来点検手法に比べた高い効率性
従来の目視検査や非破壊検査（NDT）は、視認性の制限や評価のばらつき、早期劣化検知の難しさといった課題があります。一方、SHMはリアルタイムでの継続監視が可能で、高精度のデータが得られるため、完全な状態基準保全（CBM）を実現します。
SHMセンサーは、亀裂進展、振動挙動、ひずみ、温度変化、変位などのデータを取得し、安全性向上と保守費用の削減に寄与します。
2. センサー技術の進化
光ファイバーセンサー、傾斜計、ひずみゲージ、振動ワイヤーセンサーなど最先端センサーにより、データ精度が大幅に向上。ワイヤレスセンサーの普及で設置費用も低減しています。
Toshiba などの企業は、車両走行や環境要因による弾性波を利用した音響放射（AE）技術を応用し、亀裂位置の高精度検知を実現しています。
市場の制約
高い導入コスト
高度センサー、配線設備、構造統合、専門エンジニアリングなどが必要なため、初期コストが高く、特に予算が限られるインフラ案件では普及の妨げとなっています。
市場機会
インフラ投資の増加
都市化の進展、交通・再エネ・公共インフラへの投資が拡大しており、SHM需要を後押し。世界銀行によると、民間インフラ投資は409プロジェクトでUSD 96.7億に達し、長期的な市場拡大が見込まれます。