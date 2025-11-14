ジェネリック医薬品市場、2033年までに7,264億4,000万米ドルへ拡大 - 慢性疾患の増加と政策支援が成長を後押し
世界のジェネリック医薬品市場規模は2024年に4,316億8,000万米ドルと推計され、2025年には4,528億8,000万米ドル、2033年には7,264億4,000万米ドルへと拡大する見通しであり、2025～2033年のCAGRは6.1%と予測されています。市場拡大を後押ししている主な要因には、慢性疾患の増加、政府による医療改革の推進、特許切れ医薬品の増加、製剤技術の進歩、新興市場における需要の高まりなどがあります。
無料サンプル請求（セグメント別予測・主要インサイト）：
https://straitsresearch.com/jp/report/generic-drugs-market/request-sample
市場概要:
ジェネリック医薬品は、ブランド薬と同等の効果・安全性・品質を有しながら、低コストで提供できることから、医療費削減に重要な役割を果たしています。糖尿病、心血管疾患、がん、関節炎、中枢神経系疾患（CNS）など、慢性疾患の治療で広く使用されています。
各国政府による規制緩和、価格上限制度の導入、ジェネリック薬局の拡充、バイオシミラー開発の奨励などが普及をさらに加速しています。インドの「Jeevandhara Generic Medicine Program」や、米国FDAによるANDA承認数の増加は、世界的なジェネリック医薬品推進の象徴的な例といえます。
また、APDAによるパーキンソン病研究への1.975百万米ドルの資金提供など、疾患研究のための投資も、将来的なジェネリック医薬品開発の環境整備に寄与しています。
市場の成長要因:
1. 慢性疾患の増加
癌、糖尿病、心血管疾患、呼吸器疾患、関節炎など慢性疾患の増加により、長期服用が必要な低コスト治療へのニーズが高まっています。WHOによると、心血管疾患は世界の主要死因であり、心血管関連ジェネリック医薬品の需要拡大を支えています。
2. ブロックバスター薬の特許切れ
多くの高収益ブランド薬が特許満了を迎えており、がん、糖尿病、自己免疫疾患、神経疾患などでジェネリック企業に大きな市場機会が生まれています。
3. コスト優位性と政府による普及支援
各国政府や規制当局（FDA、EMA、NMPA、CDSCOなど）がジェネリック薬の迅速な承認を促進し、透明性向上や流通拡大策を推進しています。
4. 世界的な高齢化
2050年までに60歳以上の人口は21億人に達するとされ、高齢者の慢性疾患治療にともなう医薬品需要が長期的な市場拡大要因となっています。
詳細レポートはこちら：
https://straitsresearch.com/jp/report/generic-drugs-market
市場の課題:
- 規制の緩い地域での品質・安全性の懸念
- バイオシミラー製造の複雑性
- 高い競争による価格圧力
- 新興国での認知度不足
- 承認プロセスの長期化
しかし、ファーマコビジランス（医薬品安全性監視）への投資増加、デジタル製造の導入、API生産能力の強化などにより、これらの課題は徐々に改善されています。
セグメント分析:
投与経路別
経口剤が最大シェアを占め、承認数も多く市場を牽引。
外用剤は皮膚科領域の拡大と新製品投入により需要が増加。
注射剤はがん治療および重症治療領域で不可欠。
用途別
心血管領域が最大市場。
抗感染症薬や腫瘍学領域は疾患増加により急成長が見込まれる。
流通チャネル別
小売薬局が最大シェアを維持。
病院薬局では治療プロトコルへのジェネリック採用が増加。
レポート購入はこちら：
https://straitsresearch.com/buy-now/generic-drugs-market
