バイオシミラー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月13に「バイオシミラー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バイオシミラーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バイオシミラー市場の概要
バイオシミラー 市場に関する弊社の調査レポートによると、バイオシミラー市場規模は 2035 年に約 1,864億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の バイオシミラー市場規模は約 326億米ドルとなっています。バイオシミラーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 16.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、バイオシミラー市場シェアの拡大は、政府機関が主導するコスト制約プログラムがバイオシミラーの採用を促進した結果です。例えば、米国では、2022年インフレ抑制法にバイオシミラーの導入に関する条項が追加され、特にメディケア パートBおよびパートDの価格交渉枠組みへの組み込みが規定されました。これにより、バイオシミラーは生物学的製剤治療に代わる費用対効果の高い治療選択肢として確固たる地位を築くことになりました。
バイオシミラーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/biosimilars-market/109617
バイオシミラーに関する市場調査では、自己免疫疾患、特にがんの罹患率増加に伴い、市場シェアが拡大することが明らかになりました。これらの疾患に苦しむ大多数の患者にとって、治療過程において手頃な価格の治療薬が求められています。CyltezoやSemgleeといったバイオシミラーは、医療提供者全体の管理負担を軽減し、患者にとってのアクセス性の向上と、薬局レベルでの生物学的製剤の代替を可能にしています。
しかし、規制当局の承認取得の遅れにより、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
バイオシミラー市場セグメンテーションの傾向分析
バイオシミラー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、バイオシミラー の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、製造タイプ別、投与経路別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
バイオシミラー市場のサンプルコピーの請求:
アプリケーション別に基づいて、バイオシミラー市場は、腫瘍学、自己免疫疾患、糖尿病、血液学、感染症サブセグメントに分割されています。これらのうち、腫瘍学サブセグメントは今後数年間でセグメントをリードすると予測されており、予測期間中の推定収益シェアは28.7%を占めるとされています。国立がん研究所は、2025年には米国で2百万人以上の新規症例が登録され、約6,00,000人がこの恐ろしい病気で亡くなると発表しました。バイオシミラーは、モノクローナル抗体を用いた治療プロセスにおいて費用対効果の高い治療法であることが証明されているため、ヘルスケア分野における腫瘍学部門は、バイオシミラー市場の拡大に大きく貢献しています。
