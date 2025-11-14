社名の由来でもある『Health Aid Beauty Aid=美と健康を助ける(HABA)』を展開する株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、総フォロワー数410万人超え(2025年9月25日時点)！新たな価値を創造し続ける唯一無二の大人気クリエイター集団「こねこフィルム」とコラボレーションし、縦型ショートドラマ第3弾『変身 前編』を制作。2025年11月13日(木)より、TikTok、Instagram、YouTube等にて公開いたしました。





第3弾となる今回は、HABAイメージキャラクター歴34年の女優 萬田久子さんが、ご自身に憧れる主婦役で特別出演。そして「こねこフィルム」作品の注目俳優、藤井亜紀さんが萬田久子さんに憧れる主婦役を快演。妻の努力を茶化しながらも見守る夫役の村上新悟さん、萬田久子さん演じる「萬田久子に変身した主婦」が織りなすリアルとファンタジーの融合、そしてユニークでシュールなドラマです。是非、お楽しみください。

HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ第3弾『変身 前編』





【御礼】第1弾『萬田久子』、第2弾『大女優VS本物』

縦型ショートドラマ総再生回数1,240万回※1突破！

74,000※2件を超える「いいね」と1,800件※3以上のコメントもいただきました。

たくさんのご視聴ありがとうございます！





第1弾『萬田久子』

■視聴URL https://tinyurl.com/zs79ezfb

HABA×こねこフィルム コラボ縦型ショートドラマ第1弾『萬田久子』









第2弾『大女優VS本物』

■視聴URL https://tinyurl.com/yf5dhx2y

HABA×こねこフィルム コラボ縦型ショートドラマ第2弾『大女優VS本物』





※1 2025年9月18日～2025年11月2日時点、ハーバー及びこねこフィルム公式Instagram、YouTube、TikTok、Xの総合計再生回数

※2 ※3 2025年9月18日～11月13日時点、ハーバー及びこねこフィルム公式Instagram、YouTube、TikTokの「いいね」総合計数、同SNSのコメント総合計数









≪HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ第3弾『変身 前編』について≫

■ストーリー

萬田久子さんに憧れている妻が、毎晩HABAの高品位「スクワラン」を使って萬田久子さんのように綺麗なろうと努力する。夫は茶化していたが、ふと見ると妻が本当に萬田久子さんになっていた……。





～カット(一部抜粋)～

HABA×こねこフィルム コラボ第3弾『変身 前編』藤井亜紀さん

HABA×こねこフィルム コラボ第3弾『変身 前編』村上新悟さん

HABA×こねこフィルム コラボ第3弾『変身 前編』萬田久子さん





■出演者コメント

藤井亜紀さん

撮影現場では、監督と一緒に「どうしたらもっとよい作品になるか」を話し合っていらして、テイクを重ねるたびに萬田さんがどんどん可愛く、面白くなっていくのがとても印象的でした。

多くの経験をお持ちでありながら、それに甘んじることなく撮影に臨まれる萬田さん。内側にある誠実さやチャーミングさが、そのまま芝居にも、外見にもにじみ出ていて表情やしぐさが本当に素敵でした。

私は役ではなく、心から「萬田久子さんになりたい！！」と思って演じました。

作品の中に、沢山キュートな萬田さんが収められてますので、ぜひご覧ください！





村上新悟さん

約20年前、撮影現場で萬田さんをお見かけした際、その凛としたオーラに圧倒されたのを今でも覚えています。今回ご一緒させていただき、まず驚いたのは「萬田さん、あの頃と全然変わってない！」ということ。ご自身のたゆまぬ努力に加え、30年以上HABAのコスメを愛用されているのも大きな理由のはず。さすがHABA、納得です(笑)。

本作は、HABAのスクワランを使って毎日入念に肌のケアをすることで理想の容姿を手に入れた妻と、その変化に戸惑いながらも本当の想いに気付いていく夫の姿を描いた物語です。

夫婦が心を通わせていく姿に、きっと温かな余韻を感じていただけると思います！









≪HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ第3弾『変身 前編』はこちらから▼≫

■ハーバーショートドラマ公式Instagram https://www.instagram.com/haba_shortdrama_2025

■ハーバー公式YouTube https://www.youtube.com/user/habaJP





≪HABA×こねこフィルム コラボレーション 縦型ショートドラマ特設サイト開設中！≫

■詳細はこちらから https://haba-shortdrama-2025.com





特設サイトイメージ

HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ第3弾 特設サイト イメージ





■「こねこフィルム」とは

こねこフィルムロゴ





MINO Bros.をリーダーとして、映画やドラマの制作現場で経験を積んだクリエイターたちが新たな価値を創造するために集まったチーム。SNS総フォロワー数410万、動画の総再生回数は21億回を超えている。(2025年9月25日時点)





オフィシャルサイト： https://conecofilm.com/branding_page/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@coneco_film_

Instagram ： https://www.instagram.com/coneco_film/

YouTube ： https://www.youtube.com/@CONECOFILM

X ： https://x.com/conecofilm









≪ドラマ連動キャンペーン第3弾 開催中！

HABA×こねこフィルム コラボ記念！公式Xをフォロー＆いいねorリポスト！キャンペーン

HABAコスメセレクションと豪華旅行券3万円分が10名様に当たる！≫

HABA×こねこフィルム コラボ記念第3弾! 公式Xをフォロー＆いいねorリポスト!キャンペーン





ハーバー公式Xをフォロー＆いいねorリポストしていただいた方の中から抽選で、合計10名様に、「HABAコスメセレクション」と旅行券3万円分をプレゼントいたします。

動画の中で女性が萬田久子さんに変身できたのは、なぜ？

答えはドラマの中に。しっかり視聴して、正解率をアップ!♪

ご参加をお待ちしております。









≪キャンペーン概要≫

■開催期間：2025年12月3日(水)23:59まで

■応募方法：(1)ハーバー公式X(＠HABA_JP)をフォロー

(2)いいね(気合い！)orリポスト(HABAのおかげ！)で参加

ドラマの感想もお待ちしています！

■賞品 ：「HABAコスメセレクション」＋豪華旅行券3万円分を

抽選で10名様にプレゼントします。









～第3弾「HABAコスメセレクション」セット内容～

基本のスキンケア3品に、セラミド3(保湿成分)配合の角質層を深いうるおいで満たす高保湿美容液をセットにしました(全て現品)。

・スクワクレンジング(メイク落とし)120mL 1本

・ディープモイストセラム(高保湿美容液)30mL 1本

・ディープモイスチャーローション(化粧水)120mL 1本





「HABAコスメセレクション」

合計11,110円(税込)分

・高品位「スクワラン」(化粧オイル)(スクワラン100％、純度99.9％)15mL 1本

HABAコスメセレクション 合計11,110円(税込)分





■無添加主義(R)

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。

ハーバーが守り続ける6つの無添加





＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞

LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001

Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/habatown

YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP









□お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/